Комиссия по крушению самолета Air India назвала предварительную причину трагедии

Tекст: Ирма Каплан

В отчете говорится, что подача топлива в двигатели самолета Air India была прекращена за несколько секунд до катастрофы, что исключает какие-либо выпады против Boeing или GE Aerospace, пишет Financial Times (FT).

В отчете указано, что двигатели лайнера ненадолго отключились через несколько секунд после взлета.

«Индийское бюро по расследованию авиационных происшествий сообщило, что самолет набрал необходимую скорость для взлета, но через несколько секунд переключатели, управляющие подачей топлива в два двигателя, «перешли» из положения «запуск» в положение «выключение». На записи голоса в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого: «Почему вы отключились?», на что тот ответил, что «он этого не делал», – пишет газета.

Хотя два переключателя вернулись в положение «запуск» между 10 и 14 секундами спустя, двигателям стало не хватать топлива, и они потеряли тягу, что заставило одного пилота запросить помощь.

Напомним, авиакатастрофа произошла 12 июня, когда самолет, следовавший рейсом в Лондон, рухнул на жилой район Ахмедабада. В результате трагедии погибли 275 человек, из которых 241 находился на борту, еще 34 жителя города стали жертвами на земле.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пилот разбившегося Boeing 787 Dreamliner уведомил диспетчеров о недостаточной тяге двигателей перед трагедией.

Между тем эксперты отметили, что единственный выживший в катастрофе Boeing 787 Dreamliner на западе Индии спасся благодаря счастливому случаю, а не выбранному месту в салоне.В конце июня министр гражданской авиации Индии сообщил о версии саботажа при крушении Boeing 787-8.

WSJ узнала, что расследование авиакатастрофы Air India сосредоточено на действиях пилотов и переключателях подачи топлива в самолете, при этом проблем с Boeing 787 Dreamliner или его двигателями выявлено не было.