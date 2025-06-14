14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.9 комментариев
Эксперт объяснил спасение пассажира в авиакатастрофе в Индии чудом, а не местом
Единственный выживший в катастрофе Boeing 787 Dreamliner на западе Индии спасся благодаря счастливому случаю, а не выбору места 11A в салоне, заметил авиационный эксперт Ангад Сингх.
Пассажир, выживший в катастрофе Boeing 787 Dreamliner в Индии, остался жив благодаря счастливой случайности, а не из-за расположения места в самолете, заявил авиационный эксперт Ангад Сингх, комментируя историю 40-летнего Вишваша Кумара Рамеша, который сидел на месте 11A в эконом-классе у аварийного выхода.
Эксперт подчеркнул: «Это счастливый случай. Ни о каком преимуществе конкретного места в самолете речи не идет. Место 11A находится в средней части судна, перед крылом – статистически оно не относится к числу самых безопасных».
По словам Сингха, обычно наибольшие шансы на выживание при авиакатастрофах имеют пассажиры, находящиеся в хвостовой или передней части самолета. Однако, как отметил аналитик, в данном случае речь идет об исключении, и выживание можно объяснить только чудом или благословением свыше. Он добавил, что никакая схема рассадки не может гарантировать спасение в ходе подобных происшествий, передает ТАСС.
Катастрофа произошла в четверг: самолет авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, вскоре после взлета рухнул на жилой район рядом с городом Ахмедабад. Авиалайнер выполнял рейс в Лондон. В результате происшествия выжил только один пассажир, погибли также жители района. По последним данным, из-под обломков извлечены тела 274 погибших. Причины трагедии пока неизвестны, но черные ящики уже найдены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, один из выживших в авиакатастрофе самолета Air India в Ахмедабаде рассказал о деталях своего спасения.
Пассажир уточнил, что на борту воздушного судна были технические неисправности.
Общее число жертв катастрофы достигло 274 человек, включая жителей Ахмедабада и студентов-медиков из общежития.