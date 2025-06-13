Пассажир рассказал о неисправностях на борту разбившегося самолета Air India

Tекст: Вера Басилая

Пассажир, летевший на борту Air India за несколько часов до авиакатастрофы, рассказал о серьезных неполадках в работе авиалайнера, передает канал «360».

По его словам, на рейсе не функционировали кондиционеры, электроника и кнопка вызова бортпроводника. Он отметил, что даже освещение не работало, из-за чего компания Air India, по его мнению, считается одной из худших в мире, несмотря на то, что речь идет о современном самолете Dreamliner 787.

Пассажир также добавил, что ему пришлось сильно потеть во время полета. Он уточнил, что находился на этом же рейсе всего за два часа до его вылета из Ахмадабада.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе в Индии выжил пассажир, который поделился подробностями своего спасения.

В результате крушения погибли 310 человек.

Самолет авиакомпании Air India упал на общежитие для врачей рядом с аэропортом Ахмедабада на западе Индии. В интернете появилась запись, на которой зафиксирован момент крушения пассажирского Boeing вскоре после взлета.

