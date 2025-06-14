Число погибших в катастрофе Air India в Индии выросло до 274 человек

Tекст: Мария Иванова

Число погибших при крушении самолета Air India в городе Ахмедабад в индийском штате Гуджарат выросло до 274 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

числе жертв – 241 человек на борту, включая пассажиров и экипаж, а также 33 человека на месте падения, среди которых были местные жители и студенты-медики в общежитии, куда упал самолет.

В сообщении отмечается, что среди погибших на земле оказались не только студенты, но и прохожие, а также торговцы едой и напитками, которые ежедневно работали у здания общежития. Все тела погибших доставлены в городскую больницу Ахмедабада, где специалисты проводят процедуру идентификации. Для этого круглосуточно трудятся 36 врачей-патологоанатомов, которые анализируют ДНК и выполняют другие необходимые проверки.

Как уточняет телеканал, на данный момент семьям уже передали восемь идентифицированных тел местных жителей.

Напомним, что трагедия произошла в четверг, когда пассажирский самолет Air India с 242 людьми на борту, включая двух пилотов и десять бортпроводников, разбился при заходе на посадку и рухнул на общежитие медицинского колледжа. Из всех находившихся в самолете выжил только один пассажир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажир рассказал о неисправностях на борту разбившегося самолета Air India. Выживший описал детали своего спасения после катастрофы.

Пилот Boeing 787, погибший в результате происшествия, планировал завершить свою карьеру.



