Глава Air India заявил об исправности разбившегося в Индии Boeing

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Air India Кэмпбелл Уилсон сообщил сотрудникам компании, что предварительный отчет не выявил технических неисправностей у разбившегося 12 июня Boeing 787 Dreamliner, передает ТАСС.

Он подчеркнул в письме, что механические или эксплуатационные проблемы у самолета и двигателей не обнаружены, все технические процедуры были строго соблюдены, топливо соответствовало стандартам, а пилоты успешно прошли все необходимые проверки перед вылетом.

Уилсон также отметил, что для дополнительной безопасности компания провела полную инспекцию всех Boeing 787 своего парка, и все они были признаны годными к эксплуатации. По его словам, Air India готова ввести дополнительные проверки, если их порекомендуют в ходе расследования причин катастрофы.

При этом генеральный директор авиакомпании обратил внимание, что расследование трагедии продолжается и окончательных выводов пока нет. Он призвал не делать преждевременных заключений о причинах крушения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия по расследованию крушения самолета Air India назвала предварительной причиной трагедии ошибку экипажа. Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что к катастрофе могли привести действия пилотов. Эксперты Boeing прибыли в Индию для участия в расследовании крушения Dreamliner.