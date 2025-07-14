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Глава Air India заявил об исправности разбившегося в Индии Boeing
Авиакомпания Air India провела внеплановую проверку всех своих Boeing 787 после катастрофы под Ахмедабадом, не обнаружив неисправностей.
Глава Air India Кэмпбелл Уилсон сообщил сотрудникам компании, что предварительный отчет не выявил технических неисправностей у разбившегося 12 июня Boeing 787 Dreamliner, передает ТАСС.
Он подчеркнул в письме, что механические или эксплуатационные проблемы у самолета и двигателей не обнаружены, все технические процедуры были строго соблюдены, топливо соответствовало стандартам, а пилоты успешно прошли все необходимые проверки перед вылетом.
Уилсон также отметил, что для дополнительной безопасности компания провела полную инспекцию всех Boeing 787 своего парка, и все они были признаны годными к эксплуатации. По его словам, Air India готова ввести дополнительные проверки, если их порекомендуют в ходе расследования причин катастрофы.
При этом генеральный директор авиакомпании обратил внимание, что расследование трагедии продолжается и окончательных выводов пока нет. Он призвал не делать преждевременных заключений о причинах крушения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия по расследованию крушения самолета Air India назвала предварительной причиной трагедии ошибку экипажа. Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что к катастрофе могли привести действия пилотов. Эксперты Boeing прибыли в Индию для участия в расследовании крушения Dreamliner.