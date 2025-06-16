Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования крушения Dreamliner
Американские специалисты Boeing прибыли в Ахмедабад для изучения обстоятельств трагедии с самолетом Air India, потерпевшим крушение 12 июня в Гуджарате.
Эксперты американской авиастроительной корпорации Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для расследования причин крушения лайнера Boeing 787-8 авиакомпании Air India, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.
Как сообщает издание, представители Boeing начали анализировать обстоятельства трагедии, которая произошла 12 июня.
Самолет выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон, но разбился вскоре после вылета, упав на здание общежития местного медицинского колледжа. По последней информации, среди погибших 274 человека, в том числе жильцы общежития; выжил лишь один пассажир.
Главное управление гражданской авиации Индии поручило провести расширенные технические проверки всех самолетов Boeing 787-8 и Boeing 787-9, принадлежащих Air India. Известно, что потерпевшая крушение машина прошла последнее техническое обслуживание в июне 2023 года, следующее планировалось на декабрь 2025 года.
Ранее были обнаружены оба черных ящика разбившегося лайнера. Власти подчеркивают, что расшифровка этих данных поможет выяснить причины катастрофы и определить, были ли сбои в работе систем самолета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот разбившегося в Индии Boeing 787 Dreamliner сообщил диспетчерам о недостаточной тяге двигателей перед катастрофой.
Один из пассажиров рассказал о выявленных на борту неисправностях.
Выживший в авиакатастрофе описал обстоятельства своего спасения.