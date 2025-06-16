Специалисты Boeing прибыли в Индию для расследования крушения Dreamliner

Tекст: Мария Иванова

Эксперты американской авиастроительной корпорации Boeing прибыли в город Ахмедабад индийского штата Гуджарат для расследования причин крушения лайнера Boeing 787-8 авиакомпании Air India, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NDTV.

Как сообщает издание, представители Boeing начали анализировать обстоятельства трагедии, которая произошла 12 июня.

Самолет выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон, но разбился вскоре после вылета, упав на здание общежития местного медицинского колледжа. По последней информации, среди погибших 274 человека, в том числе жильцы общежития; выжил лишь один пассажир.

Главное управление гражданской авиации Индии поручило провести расширенные технические проверки всех самолетов Boeing 787-8 и Boeing 787-9, принадлежащих Air India. Известно, что потерпевшая крушение машина прошла последнее техническое обслуживание в июне 2023 года, следующее планировалось на декабрь 2025 года.

Ранее были обнаружены оба черных ящика разбившегося лайнера. Власти подчеркивают, что расшифровка этих данных поможет выяснить причины катастрофы и определить, были ли сбои в работе систем самолета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот разбившегося в Индии Boeing 787 Dreamliner сообщил диспетчерам о недостаточной тяге двигателей перед катастрофой.

Один из пассажиров рассказал о выявленных на борту неисправностях.

Выживший в авиакатастрофе описал обстоятельства своего спасения.