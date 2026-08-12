Суд взыскал с Euroclear 2,4 млн долларов по иску страховщика «Капитал Life»

Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне

Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.