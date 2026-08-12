Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Суд взыскал с Euroclear 2,4 млн долларов по иску страховщика «Капитал Life»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск страховой компании «Капитал Life» к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank, постановив взыскать около 2,4 млн долларов.
Московский суд взыскал с Euroclear 2,4 млн долларов (197 млн рублей) в пользу «Капитал Life», передает РИА «Новости».
«В иске было заявлено требование о взыскании убытков в размере незаконно удерживаемых ответчиком денежных средств», – уточнил представитель инстанции.
Ранее суды двух инстанций уже удовлетворили другой иск страховщика к Euroclear Bank, взыскав почти 78,9 млн долларов и около 66 тыс. евро. В том деле речь шла об убытках из-за блокировки ценных бумаг, в том числе облигаций Polyus Gold, Societe Generale, HSBC, Raiffeisen, Goldman Sachs и Credit Suisse London.
Истец отмечал, что по этим бумагам ожидалось 79 платежей, однако средства были заморожены из-за антироссийских санкций. Представитель Euroclear Bank настаивал на отсутствии вины депозитария, ссылаясь на необходимость соблюдать ограничения и указывая, что деньги не утрачены, а лишь заморожены.
Ранее Европейский союз приступил к изучению вариантов поддержки депозитария Euroclear после решения московского суда.
Апелляционная инстанция обязала эту европейскую структуру выплатить управляющей компании «Первая» компенсацию в размере 32 млрд рублей.
По итогам первого квартала текущего года объем замороженных российских активов на счетах площадки достиг 200 млрд евро.