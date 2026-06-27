Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?0 комментариев
Польша резко нарастила выпуск оружия за счет европейских кредитов
Польша благодаря кредитам ЕС увеличила производство вооружений в полтора раза
Объем заказов на предприятиях польского военно-промышленного комплекса вырос на рекордные 143% благодаря масштабным льготным кредитам Евросоюза.
Польша почти в полтора раза увеличила производство вооружения, используя кредитные средства Европейского союза, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Программа SAFE (Security Action for Europe) позволяет странам ЕС получать долгосрочные займы под низкий процент. Эти средства предназначены для укрепления военной инфраструктуры, закупки техники и развития оборонных технологий. Варшава оказалась крупнейшим бенефициаром механизма, ожидая поступления около 43,7 млрд евро.
«Сбылось именно то, о чем мы говорили. Польская экономика выигрывает от программы SAFE. Заказы в польской промышленности выросли на рекордные 143%», – отметил министр национальной обороны. По его словам, это обеспечит предприятия работой, сохранит деньги внутри страны и даст армии больше техники.
Месяцем ранее Польша уже заключила несколько десятков оборонных контрактов на 27 млрд долларов. Все эти соглашения реализуются в рамках европейской кредитной инициативы SAFE.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.
В конце мая республика вместе с четырьмя другими странами стала первым участником этой экстренной финансовой инициативы. На следующий день польские оборонные предприятия заключили масштабные контракты на сумму около 16,5 млрд долларов.