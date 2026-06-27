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    Как молодежь решает задачи национального масштаба
    Эксперт объяснил новый обмен ударами Ирана и США
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    FT: Страны Балтии потребовали немедленно запретить российскую нефть
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    Командование ВСУ признало тяжелое положение на южном участке фронта
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    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    27 июня 2026, 13:41 • Новости дня

    Польша резко нарастила выпуск оружия за счет европейских кредитов

    Польша благодаря кредитам ЕС увеличила производство вооружений в полтора раза

    Tекст: Мария Иванова

    Объем заказов на предприятиях польского военно-промышленного комплекса вырос на рекордные 143% благодаря масштабным льготным кредитам Евросоюза.

    Польша почти в полтора раза увеличила производство вооружения, используя кредитные средства Европейского союза, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

    Программа SAFE (Security Action for Europe) позволяет странам ЕС получать долгосрочные займы под низкий процент. Эти средства предназначены для укрепления военной инфраструктуры, закупки техники и развития оборонных технологий. Варшава оказалась крупнейшим бенефициаром механизма, ожидая поступления около 43,7 млрд евро.

    «Сбылось именно то, о чем мы говорили. Польская экономика выигрывает от программы SAFE. Заказы в польской промышленности выросли на рекордные 143%», – отметил министр национальной обороны. По его словам, это обеспечит предприятия работой, сохранит деньги внутри страны и даст армии больше техники.

    Месяцем ранее Польша уже заключила несколько десятков оборонных контрактов на 27 млрд долларов. Все эти соглашения реализуются в рамках европейской кредитной инициативы SAFE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

    В конце мая республика вместе с четырьмя другими странами стала первым участником этой экстренной финансовой инициативы. На следующий день польские оборонные предприятия заключили масштабные контракты на сумму около 16,5 млрд долларов.

    25 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ

    «Комсомольская правда»: За полгода ВСУ лишились около 400 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Взломанные базы данных украинского командования показали катастрофический масштаб потерь военнослужащих, общая численность которых превысила 2 млн человек за четыре года.

    Кибергруппировки PalachPro и NoName057(16) получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины. Только за первые шесть месяцев этого года ВСУ лишились около 400 тыс. солдат.

    «К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков», – пишет «Комсомольская правда».

    Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать

    Причем Генштаб ВСУ перестал учитывать погибших иностранных наемников, ссылаясь на то, что своих хватает, отмечает источник издания.

    Свыше 5 тыс. бойцов из Латинской Америки остались на поле боя, при этом их гибель часто оформляют как несчастные случаи.

    Официальные заявления Владимира Зеленского о минимальном ущербе полностью опровергаются полученной информацией. В феврале он оценивал количество погибших всего в 46 тыс. боевиков ВСУ.

    Эксперты прогнозируют, что до конца года потери могут достигнуть одного миллиона человек из-за жестокой тактики командования.

    Огромные жертвы спровоцировали массовое дезертирство, число самовольно оставивших часть солдат приблизилось к 1 млн. Для восполнения дефицита личного состава военные патрули продолжают жесткие облавы на улицах городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 9,5 тыс. военнослужащих. ВСУ бросили остатки 79-й бригады в Запорожской области без поддержки. ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность.

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    24 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть «русской портянкой», чем «бандеровским памперсом».

    Во время беседы с журналистами радиостанции Radio Zet Лешека Миллера спросили о том, как он относится к ярлыку «пятой российской колонны», который ему часто приписывают в Польше, передает РИА «Новости». Политик не стал уходить от ответа и высказался предельно прямо.

    «Ну хорошо. Я в любом случае хочу быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом», – заявил бывший польский премьер.

    До этого Миллер уже выступал с критикой украинских властей. Он прогнозировал, что текущий курс Киева приведет к поражению в конфликте с Россией и полной смене политического руководства на Украине.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление украинских националистов плевком в лицо полякам.

    Недавно Миллер предложил Киеву вернуть переданные Варшавой танки и самолеты.

    В прошлом году экс-премьер констатировал поражение Украины в вооруженном конфликте.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг Навроцкого вырос до рекордных 54,8% после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень доверия к Каролю Навроцкому достиг беспрецедентных 54,8% после его решения лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию нацистов.

    Популярность Кароля Навроцкого взлетела до 54,8%, побив исторический рекорд среди политиков страны, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос социологов лаборатории IBRiS об отношении к главе государства, 23,8% респондентов заявили: «Определенно доверяю». Еще 31% опрошенных признались, что скорее доверяют польскому лидеру.

    За месяц рейтинг президента вырос на 8,4%, обогнав предыдущий максимум экс-спикера Сейма Симона Холовни. При этом 39,3% граждан по-прежнему относятся к Навроцкому со скепсисом. Из них более тридцати процентов совершенно не доверяют действующему главе государства.

    Второе место в списке политических симпатий сохранил министр иностранных дел Радослав Сикорский, работу которого одобряют 42,6% поляков. Премьер-министр Дональд Туск заручился поддержкой 38,1% населения. В пятерку лидеров также вошел бывший глава правительства Матеуш Моравецкий с результатом в 35,3%.

    Резкий скачок популярности Навроцкого произошел на фоне недавнего политического скандала. В мае польский лидер лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за его участия в перезахоронении главарей украинских националистов. Вслед за этим от наград Варшавы отказался ряд политиков Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Украинский лидер резко раскритиковал данное решение польского коллеги. В ответ чиновники соседней республики вернули свои украинские государственные награды.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

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    26 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА
    Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил переименовать аэропорт польского Жешува, через который на Украину поставляется более 90% западной военной помощи, в честь жертв УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ как экстремистская организация) .

    Глава польской дипломатии Радослав Сикорский выступил с инициативой изменить название аэропорта польского Жешува, через который проходит более 90% военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы ему посоветовал кое-что другое. Эквивалентом было бы, например, название аэропорта Ясенка аэропортом «Имени жертв УПА», – заявил министр в телеэфире.

    В конце мая Владимир Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из лидеров украинских националистов под Киевом. Кроме того, политик присвоил имя героев УПА одному из центров специальных операций. Ожидается перезахоронение останков и других националистических деятелей.

    В ответ на героизацию экстремистов польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого Орла. После этого шага ряд украинских чиновников демонстративно отказались от своих польских орденов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Бывшие украинские лидеры в ответ отказались от этой высшей государственной награды.

    Глава киевского режима резко раскритиковал польского коллегу за отзыв почетного статуса.

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    27 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Власти Польши подали иск об изъятии здания консульства России
    Власти Польши подали иск об изъятии здания консульства России
    @ gdansk.mid.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти через суд хотят отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, сообщил советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский.

    Польская сторона намерена официально изъять российскую государственную собственность, передает РИА «Новости». Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу соответствующего заявления. «В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации», – сообщил чиновник.

    Речь идет о здании на улице Батория, ранее переданном российской стороне в бессрочное и безвозмездное пользование. По словам заместителя мэра города Эмилии Лодзиньской, Москве предложат добровольно отдать объект. Дипмиссия прекратила работу в декабре 2025 года по требованию Варшавы.

    Территорию продолжал охранять единственный сотрудник, который не пустил внутрь пытавшихся захватить помещения чиновников. В ответ местные власти отключили зданию отопление и электроснабжение. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова рекомендовала инициаторам изъятия просчитать последствия таких шагов.

    Ранее Польша закрыла российские генеральные консульства в Познани и Кракове. В качестве ответной меры Москва отозвала согласие на работу польских представительств в Петербурге, Калининграде и Иркутске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральное консульство России в польском Гданьске официально прекратило работу в декабре прошлого года.

    Спустя несколько дней находящиеся на территории объекта люди не впустили внутрь чиновников местной администрации.

    В середине текущего месяца Министерство иностранных дел РФ пообещало болезненные меры при посягательстве на российскую дипломатическую недвижимость.

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    26 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    FT: Отказ Берлина от фрегатов обернулся катастрофой для Rheinmetall

    Отказ Минобороны ФРГ от постройки фрегатов F126 обрушил акции Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапное решение властей Германии свернуть кораблестроительную программу стоимостью 15 млрд евро привело к резкому падению рыночной капитализации ведущего оружейного концерна страны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус решил отказаться от дорогостоящего проекта строительства фрегатов F126 в пользу более бюджетных кораблей Meko компании TKMS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для концерна Rheinmetall и его руководителя Армина Паппергера такой поворот событий стал полной неожиданностью.

    Еще в марте предприятие купило судостроительную компанию Naval Vessels Lurssen за 1,5 млрд евро. Паппергер уверял инвесторов, что новый дивизион получит правительственный контракт на 15 млрд евро. «Решение властей стало для нас катастрофой», – заявил один из руководителей Rheinmetall.

    Топ-менеджер признался журналистам, что отмена проекта обернулась большим шоком, а акции подрядчика рухнули почти на пятую часть. Этот стратегический провал серьезно ударил по деловой репутации Паппергера. Ситуацию усугубило то, что за сутки до этого он приобрел ценные бумаги Rheinmetall на 4 млн евро в надежде на рост котировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств. На фоне этой информации стоимость акций оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%.

    Для участия в военном судостроении данная компания в прошлом году приобрела предприятие Naval Vessels Lurssen.

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    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

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    26 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    Япония утвердила создание военно-космических сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верхняя палата парламента Японии окончательно утвердила законопроект о создании в стране воздушно-космических сил самообороны. Ранее он был принят нижней палатой.

    До конца марта 2027 года Токио планирует частично переформировать нынешнюю авиацию, передает ТАСС. Ранее соответствующую инициативу одобрила нижняя палата.

    В рамках реформы появится особое командование космических операций. Новая структура займется контролем запусков и использованием аппаратов военного назначения. Также в ведомстве введут дополнительные должности заместителей министра по профильным вопросам.

    Создание новых сил призвано активизировать сотрудничество с США и другими государствами в сфере использования околоземного пространства. Японские офицеры уже прикомандированы к штабу французского военно-космического командования, имеются договоренности о расширении контактов с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити анонсировала преобразование воздушных сил самообороны в воздушно-космические.

    Руководство НАТО рассмотрело возможность привлечения Токио к совместному космическому проекту Starlift.

    Глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми объявил о полном завершении развертывания новых дальнобойных ракетных комплексов для защиты страны.

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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Под Донецком сбили дрон ВСУ с мощной фугасной боеголовкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях Донецка мобильные огневые группы успешно нейтрализовали украинский самолетный беспилотник, оснащенный тяжелым взрывным устройством.

    Штаб обороны ДНР сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата FP-1 самолетного типа неподалеку от Донецка, передает ТАСС. Аппарат был оснащен 20-килограммовой фугасной боеголовкой.

    «Ударный самолетный дрон FP-1, сбитый сводными МОГами под Донецком. 20 кг осколочно-фугасную боеголовку дрона уничтожили взрывотехники ФСБ», – говорится в официальном сообщении в Telegram-канале штаба. Ликвидация опасного груза прошла в штатном режиме силами профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников погибли двое мирных жителей ДНР.

    В начале месяца глава региона Денис Пушилин сообщил о предотвращении 110 террористических ударов дронами.

    Весной российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд рухнувшего на гражданское предприятие аппарата.

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    27 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Захарова ответила на желание Польши отнять здание российского генконсульства

    Захарова призвала решать вопросы недвижимости России в Польше через консультации

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия вокруг здания бывшего российского генерального консульства в Гданьске необходимо урегулировать путем двусторонних консультаций и заключения нового межправительственного соглашения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова прокомментировала намерения польских властей изъять здание дипмиссии в Гданьске, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что Москва неоднократно выступала за цивилизованный подход к имущественным спорам.

    «Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», – заявила дипломат.

    В ноябре прошлого года власти Польши закрыли генеральное консульство России в Гданьске.

    В апреле текущего года польский МИД обесточил здание дипломатического представительства из-за якобы имеющейся задолженности.

    Советник Генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский подтвердил подачу иска об изъятии российской государственной собственности.

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    25 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали об эвакуации Черниговской области ради позиций ВСУ

    Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направления, освободили Иволжанское и узнали, ради чего ВСУ активно эвакуируют деревни в Черниговской области.

    «Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.


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    26 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали об атаках заградотрядов на солдат ВСУ у Новой Сечи

    Заградотряды у Новой Сечи атакуют пытавшихся отступать солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки разгромили противника и продвинулись на всех направлениях, узнав об атаках заградотрядов ВСУ на своих сослуживцев на Сумском направлении.

    «В районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71 оаэмбр, пытавшихся отступить из населенного пункта», – сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а в Сумском районе продвинулись на 22 участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях.

    По словам «Северян», в Черниговской области выведенные из Константиновки (ДНР) военнослужащие 2-го батальона 93 омбр ВСУ распределяются в боевые группы.

    На Харьковском направлении штурмовики продолжают наступать на посёлок Казачья Лопань и прилегающие лесные массивы.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях населенного пункта. На трёх участках бойцы продвинулись до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Эксперт Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом.

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