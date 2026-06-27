Польша резко нарастила выпуск оружия за счет европейских кредитов

Польша благодаря кредитам ЕС увеличила производство вооружений в полтора раза

Tекст: Мария Иванова

Польша почти в полтора раза увеличила производство вооружения, используя кредитные средства Европейского союза, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Программа SAFE (Security Action for Europe) позволяет странам ЕС получать долгосрочные займы под низкий процент. Эти средства предназначены для укрепления военной инфраструктуры, закупки техники и развития оборонных технологий. Варшава оказалась крупнейшим бенефициаром механизма, ожидая поступления около 43,7 млрд евро.

«Сбылось именно то, о чем мы говорили. Польская экономика выигрывает от программы SAFE. Заказы в польской промышленности выросли на рекордные 143%», – отметил министр национальной обороны. По его словам, это обеспечит предприятия работой, сохранит деньги внутри страны и даст армии больше техники.

Месяцем ранее Польша уже заключила несколько десятков оборонных контрактов на 27 млрд долларов. Все эти соглашения реализуются в рамках европейской кредитной инициативы SAFE.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро по программе SAFE.

В конце мая республика вместе с четырьмя другими странами стала первым участником этой экстренной финансовой инициативы. На следующий день польские оборонные предприятия заключили масштабные контракты на сумму около 16,5 млрд долларов.