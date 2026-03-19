Система ПРО США «Золотой купол» подорожала до 185 млрд долларов

Tекст: Вера Басилая

По словам Гетлейна, ожидаемая стоимость американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» выросла до 185 млрд долларов из-за необходимости внедрения дополнительных космических возможностей, передает РИА «Новости».

Запуск проекта теперь намечен не ранее 2035 года, хотя изначально планировалось завершить его быстрее.

Генерал Гетлейн сообщил во время выступления на конференции McAleese Defense Programs Conference, что увеличение бюджета связано с поставленными задачами по развитию космического сегмента системы.

Ранее американский лидер оценивал стоимость проекта в 175 млрд долларов и рассчитывал, что «Золотой купол» будет готов до конца его второго президентского срока. Система должна включать наземные, морские и космические компоненты, а первое крупное испытание планируется провести к концу 2028 года.

Портал Defense One указывает, что, по мнению экспертов, итоговая стоимость может вырасти еще больше. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Тодд Харрисон отмечает, что сумма в 185 млрд долларов покрывает только базовые космические перехватчики, являющиеся самой дорогой и сложной частью проекта.

Архитектура американской системы ПРО будет включать четыре уровня защиты со спутниковым и наземными сегментами.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об угрозе милитаризации космоса в связи с развитием американской системы «Золотой купол».