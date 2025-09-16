Румыния оказалась вынуждена отказаться от оружейных контрактов с США из-за ЕС

Экс-министр обороны Румынии Дынку: Прощайте, оружейные контракты с США

Tекст: Антон Антонов

Дынку заявил, что стране придется отказаться от долгосрочных контрактов с традиционными поставщиками вооружения, такими как США и Израиль, чтобы получить 16,6 млрд евро по программе перевооружения ЕС. По его словам, средства SAFE – это не субсидии, а кредиты, которые допускается тратить исключительно на совместные закупки в европейской оборонной промышленности.

«Прощайте, прямые долгосрочные контракты с поставщиками из США или Израиля», – приводит РИА «Новости» текст его статьи для портала минобороны страны Defense Romania.

Дынку подчеркнул, что Еврокомиссия будет внимательно следить за соответствием использования средств налоговым правилам ЕС, а бюджетный дефицит и внешний долг уже создают трудности для Румынии.

«Мы вынуждены обратиться к SAFE, чтобы модернизировать армию и спасти оборонную промышленность. Но именно поэтому давление и возрастает: если мы потерпим неудачу, у нас нет плана Б», – отметил он.

Он также сообщил, что по данным Высшего совета национальной обороны, около 70% проектов в заявке Румынии направлены на приобретение военной техники для нужд отечественной оборонной промышленности, а 30% – на повышение военной мобильности через развитие транспортно-логистических связей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза договорились о создании кредитного инструмента SAFE. Программа SAFE, запущенная Евросоюзом в мае, предоставляет до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов для совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы стран ЕС.