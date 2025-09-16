  • Новость часаВласти Приморья сообщили о связанной с газовым оборудованием «серии хлопков»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    16 сентября 2025, 05:25 • Новости дня

    Румыния оказалась вынуждена отказаться от оружейных контрактов с США из-за ЕС

    Экс-министр обороны Румынии Дынку: Прощайте, оружейные контракты с США

    Tекст: Антон Антонов

    Румынии придется отказаться от закупки вооружения у США и Израиля ради получения 16,6 млрд евро по программе Евросоюза SAFE, сообщил заместитель председателя делегации Европарламента в Парламентской ассамблее НАТО и бывший министр обороны Румынии Василе Дынку.

    Дынку заявил, что стране придется отказаться от долгосрочных контрактов с традиционными поставщиками вооружения, такими как США и Израиль, чтобы получить 16,6 млрд евро по программе перевооружения ЕС. По его словам, средства SAFE – это не субсидии, а кредиты, которые допускается тратить исключительно на совместные закупки в европейской оборонной промышленности.

    «Прощайте, прямые долгосрочные контракты с поставщиками из США или Израиля», – приводит РИА «Новости» текст его статьи для портала минобороны страны Defense Romania.

    Дынку подчеркнул, что Еврокомиссия будет внимательно следить за соответствием использования средств налоговым правилам ЕС, а бюджетный дефицит и внешний долг уже создают трудности для Румынии.

    «Мы вынуждены обратиться к SAFE, чтобы модернизировать армию и спасти оборонную промышленность. Но именно поэтому давление и возрастает: если мы потерпим неудачу, у нас нет плана Б», – отметил он.

    Он также сообщил, что по данным Высшего совета национальной обороны, около 70% проектов в заявке Румынии направлены на приобретение военной техники для нужд отечественной оборонной промышленности, а 30% – на повышение военной мобильности через развитие транспортно-логистических связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государства Евросоюза договорились о создании кредитного инструмента SAFE. Программа SAFE, запущенная Евросоюзом в мае, предоставляет до 150 млрд евро льготных долгосрочных кредитов для совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы стран ЕС.

    13 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок.

    «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

    Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

    Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

    Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

    13 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Politico: ЕК предложила заменить замороженные активы России на облигации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники рассматривают вариант замены замороженных российских активов на краткосрочные облигации Евросоюза с нулевым купоном.

    Такая схема, по мнению европейских чиновников, позволит создать дополнительный поток финансирования для Киева, при этом технически не прибегая к прямой экспроприации российских средств, сообщает портал argumenti.ru со ссылкой на Politico, передает Ura.Ru.

    Согласно плану, российские наличные средства заменят на ценные бумаги Евросоюза с нулевым купоном. Это должно помочь обойти существующие юридические ограничения, которые разрешают изымать только проценты по замороженным активам, но не саму сумму.

    Ранее экономист Антон Любич в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Брюсселя нет законных оснований для передачи российских замороженных активов Украине, однако он продолжает выдумывать крайне сомнительные схемы для воздействия на местных обывателей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    15 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам

    ЕК: Выдача шенгенских виз россиянам сократилась в семь раз за шесть лет

    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество шенгенских виз, выданных гражданам России, значительно уменьшилось за шесть лет, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, в 2024 году россияне получили 541 тыс. виз, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 4 млн, передает ТАСС.

    Ламмерт уточнил, что в 2023 году число выданных виз составило 517 тысяч, а в 2024 году показатель немного вырос – до 541 тыс. виз. Однако он подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом это «колоссальный спад».

    Еврокомиссия занимается разработкой новой стратегии по вопросам выдачи шенгенских виз гражданам России, добавил Ламмерт.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Портал Euractiv писал, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    15 сентября 2025, 11:01 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о войне с Россией

    Захарова отреагировала на заявление Сикорского о «войне с Россией»
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД Польши Радослава Сикорского о нежелании европейцев участвовать в военных действиях против России на стороне Украины.

    Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала заявление главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в ЕС нет добровольцев, готовых участвовать в войне против России для поддержки Украины.

    По ее словам, «надо было раньше в этом признаваться», а не «совращать украинцев речами о западном курсе».

    «Вот такие» гарантии безопасности «от солидарных», – заявила Захарова.

    Ранее Италия, Румыния и Польша заявили, что не будут направлять военных на Украину, но готовы поддерживать мир иными способами.

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение о необходимости обсуждать с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.

    Сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов заявили, что польские военные, прибывающие на Украину для обучения противодействию БПЛА, становятся законными целями для ВС России.

    15 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая

    AFP: ЕС не готов поддержать ввести пошлины против КНР по требованию Трампа

    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты отвергли идею введения 50% или 100% пошлин на импорт из Китая, обсуждаемую по инициативе Дональда Трампа, сообщает агентство AFP.

    Высокопоставленные представители Евросоюза заявили, что не намерены выполнять требование Дональда Трампа по введению значительных пошлин на товары из Китая. Один из собеседников агентства подчеркнул: «Мы не будем так поступать», отметив, что подобные меры не соответствуют практике Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что Брюссель применяет санкции только в зависимости от конкретных обстоятельств, а если какие-то инструменты не использовались ранее, то «по веским причинам». По его словам, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры против ряда китайских организаций и банков.

    AFP отмечает, что европейские чиновники также сомневаются в возможности быстрого отказа от российских энергоносителей, чего требует Трамп для введения новых антироссийских санкций США. При этом из-за позиций Венгрии и Словакии, которые сохраняют связи с Россией, в Брюсселе считают, что именно Вашингтон должен убеждать эти страны отказаться от сотрудничества с Москвой.

    Ранее FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Также Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России только при условии, что все страны НАТО согласятся совместно действовать и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Президент США также отметил, что возможные новые рестрикции против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    13 сентября 2025, 06:41 • Новости дня
    Politico узнала, как Брюссель намерен ужесточить визовые правила для россиян

    Tекст: Ирма Каплан

    По данным Еврокомиссии, в 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, однако ЕС готовится ужесточить позицию в отношении выдачи виз гражданам России.

    «Представитель Европейской комиссии сообщил газете Politico, что новые руководящие принципы для стран блока, которые должны быть опубликованы в конце года, будут содержать рекомендации более жестких ограничений выдачи виз россиянам и гражданам других враждебных стран», – сказано в материале.

    Два европейских дипломата из стран, граничащих с Россией, заявили газете, что их правительства в течение многих лет добивались от Брюсселя принятия таких указаний, а один дипломат назвал их давно назревшими.

    ЕС уже отменил свое соглашение об упрощении визового режима с Россией в сентябре 2022 года. Но за выдачу виз по-прежнему отвечают отдельные страны-члены, а это означает, что исполнительная комиссия не может наложить полный запрет на въезд россиян в ЕС, уточнило издание.

    В результате национальная политика сильно различается: некоторые страны, такие как Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва, блокируют или строго ограничивают подачу заявлений на получение виз россиянами, за исключением особых случаев. В то время как другие, включая Венгрию, Францию, Испанию и Италию, продолжают предоставлять их более либерально.

    По словам представителя, предстоящая общеевропейская стратегия Еврокомиссии, которая будет опубликована в декабре, не станет устанавливать обязательных правил, а скорее будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для россиян, въезжающих в ЕС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новая схема мошенничества с использованием шенгенских виз привела к кражам средств у россиян после подачи документов в визовые центры.

    Китай объявил в сентябре, что разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней.

    15 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Глава МИД Китая решил в Польше обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Варшаву глава МИД Китая Ван И намерен обсудить с польскими властями вопрос закрытия границы с Белоруссией, через которую проходит основной поток китайских товаров в Европу, сообщил представитель МИД Польши.

    Министр иностранных дел Китая прибыл в Варшаву для обсуждения в том числе и ситуации на польско-белорусской границе, передает РИА «Новости».

    По сообщениям польских дипломатов, визит китайского министра сопровождается переговорами о возможном закрытии границы между Польшей и Белоруссией. Представитель МИД Польши сообщил, что этот вопрос будет поднят наряду с другими темами.

    Он отметил, что граница с Белоруссией играет важную роль для товарообмена между Россией и Китаем. Также представитель МИД заявил, что подавляющая часть товаров, прибывающих в Польшу и далее в Евросоюз из Белоруссии по железной дороге, имеет китайское происхождение.

    Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу якобы из соображений безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Варшавы с эмоциями на фоне военных учений.

    Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» стартовали в пятницу и направлены на проверку готовности к обеспечению безопасности Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о проведении основных этапов учений на значительном удалении от границ с западными странами.

    15 сентября 2025, 13:17 • Новости дня
    Euractiv сообщил о поддержке в ЕС полного запрета на въезд российских туристов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто, сообщил портал Euractiv.

    Ряд стран Евросоюза настаивает на полном запрете въезда российских туристов в ЕС, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv. При этом для принятия такого решения необходимо согласие квалифицированного большинства членов сообщества.

    Euractiv не уточняет, какие именно государства выступают за введение полного запрета. Однако отмечается, что страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия уже практически полностью ограничили выдачу виз гражданам России, делая исключения лишь в отдельных случаях.

    Вопрос о запрете въезда российских туристов обсуждается на фоне продолжающихся ограничений и санкций, введенных Евросоюзом в ответ на спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана с России и Белоруссии.

    15 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения о якобы российском беспилотнике, который влетел в воздушное пространство Румынии.

    «Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Каллас в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнула, что выражает поддержку Румынии. Она заявила, что находится в постоянном контакте с румынским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынское министерство национальной обороны заявило, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российским дроном. При этом в Бухаресте не предоставили доказательств российского происхождения беспилотника.

    15 сентября 2025, 03:27 • Новости дня
    Трамп назвал санкции Европы против России недостаточно жесткими

    Трамп: Санкции Европы против России являются недостаточно жесткими

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские санкции против России, отметив, что они недостаточно жесткие.

    Трамп выразил мнение, что санкции «недостаточно жесткие», поскольку страны Европы продолжают закупать российские энергоресурсы. «Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Не стоит ожидать от нас, что мы будем действовать на полную, а Европа будет покупать у России нефть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Говоря о диалоге между лидерами России и Украины, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом».

    Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому. Он считает, что переговоры Путина и Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Он отметил, что такие меры возможны только при условии, если все страны НАТО согласятся действовать совместно и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    15 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    В Госдуме заявили о попытке ЕС надавить на Россию визовыми мерами

    Депутат Журова назвала ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам провокацией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Она отметила: «Сейчас реально очень сложно получить визу, очень много отказов. Они в данный момент хотят, видимо, поддавить на нас. Но это такая неконструктивная мера», передает ТАСС.

    По словам Журовой, ЕС рассчитывает, что затруднения с получением виз вызовут недовольство россиян и их негативную реакцию в адрес властей России. Депутат считает такую практику провокацией и добавляет, что сложности с визами в первую очередь затрагивают граждан, у которых есть жизненная необходимость для поездок, например, семейные или учебные вопросы.

    Журова также подчеркнула, что эти ограничения нарушают права человека, однако, по ее мнению, в Европе об этом не думают, а целью мер является давление для возможных уступок на переговорах. Она отметила, что туристы, для которых поездки не критичны, уже перестроили свои планы, а необходимость визы чаще связана с важными жизненными обстоятельствами.

    В понедельник портал Euractiv сообщил, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана из России и Белоруссии.

    15 сентября 2025, 09:02 • Новости дня
    FT сообщила о риске срыва сделки ЕС и Индии из-за названия риса басмати

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры о свободной торговле между Евросоюзом и Индией могут быть сорваны из-за спора о праве на эксклюзивную маркировку риса басмати, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

    Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией может оказаться под угрозой срыва, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Главная причина – требование Нью-Дели получить эксклюзивное право на маркировку «басмати» для своего риса, что вызывает напряженность с Пакистаном.

    Неназванный европейский чиновник сообщил, что Индия на переговорах с ЕС настаивала на праве использовать название «басмати» только для риса, выращенного на индийской территории. Евросоюз, в свою очередь, откладывает решение, опасаясь дестабилизации отношений с Пакистаном из-за возможного конфликта интересов.

    Индия подала заявку на эксклюзивное использование бренда «басмати» еще в 2018 году, а Пакистан отправил аналогичную заявку в 2023 году, утверждая, что этот сорт выращивается и в районах под контролем Исламабада. Брюссель не желает одобрять заявку Пакистана, так как это может подразумевать признание его суверенитета над спорными землями, что усугубит разногласия с Индией. Сейчас Еврокомиссия рассматривает оба обращения и признает деликатность ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от Евросоюза ввести пошлины до 100% на товары из Индии и КНР в ответ на сотрудничество этих стран с Россией. Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Индии и Китая из-за их поддержки России.

    15 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Президент Литвы назвал шантажом слова о распаде правящей коалиции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа резко отреагировал на заявления председателя партии «Заря над Неманом» Ремигиюса Жемайтайтиса о возможном распаде правящей коалиции.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что заявления председателя партии «Заря над Неманом» Ремигиюса Жемайтайтиса о распаде правящей коалиции являются шантажом, передает ТАСС.

    Глава государства отметил: «Безусловно, это шантаж. Но я уже не успеваю следить за сериями его шантажа – это, наверное, уже четвертая серия. Ждем продолжения», – цитирует Науседу национальное радио LRT.

    9 сентября Науседа утвердил большинство кандидатур в новое правительство, за исключением министров энергетики и окружающей среды. Кандидатами на эти посты стали Миндаугас Яблонскис и Повилас Подерскис. После этого Жемайтайтис заявил о распаде правящей коалиции.

    В конце августа Жемайтайтис, а также руководители фракций социал-демократов и «Союза крестьян и «зеленых» Литвы» подписали коалиционный договор.

    Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку 31 июля на фоне подозрений в коррупции. Вопрос переформирования правящей коалиции оказался на повестке дня после этого события.

    15 сентября 2025, 14:05 • Новости дня
    Глава Евросовета призвал к общему финансированию обороны ЕС

    Глава Евросовета Кошта: У общей обороны ЕС должно быть и общее финансирование

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о необходимости усилить финансирование обороны и разработать единый оборонный фонд для стран Евросоюза.

    После переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Кошта отметил, что военные расходы должны быть значительно увеличены, а для обеспечения общего финансирования необходим единый фонд, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA), передает ТАСС.

    «Военные расходы должны быть значительно увеличены», – заявил Кошта. Он также подчеркнул, что для развития европейской оборонной промышленности необходимо расширять оборонные компании. По его словам, нынешняя программа кредитования стран ЕС на оборону составляет 150 млрд евро, однако этой суммы недостаточно, поэтому в следующем финансовом плане ЕС появится возможность расширить финансирование.

    Он напомнил, что еще четыре года назад в Европе не велось разговоров о совместной обороне, но после начала боевых действий на Украине ситуация изменилась, и теперь Евросоюз оказывает политическую, экономическую и военную поддержку Киеву.
    По словам Кошты, безопасность также подразумевает защиту всех европейских границ – от Кипра до Финляндии и от Португалии до Румынии. Он отметил необходимость совершенствования управления границами для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой, а также усиления общеевропейской миграционной политики.

    Напомним, Европейский союз собирается к 2031 году существенно увеличить затраты на военную сферу, а эта сумма составит дополнительные 2 трлн евро.

    В марте лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году.

    15 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    ЕС снял санкции с двоюродного брата Дерипаски

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз исключил из санкционного списка двоюродного брата бизнесмена Олега Дерипаски Павла Езубова, такая запись появилась в официальном журнале Евросоюза.

    Санкции также сняты с бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова, передает ТАСС.

    В документе указано, что «записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены». Уточняется, что речь идет об умершем в 2024 году Завизенове и о Езубове.

    Европейский суд юстиции в Люксембурге в сентябре прошлого года утвердил решение об аннулировании санкций против Езубова.

    В апреле суд в ЕС аннулировал санкции против российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его семьи, введенные из-за конфликта на Украине.

    При этом в декабре суд в ЕС оставил в силе санкции против Олега Дерипаски.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации