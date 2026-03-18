СПЧ сообщил «Оскару» о нарушении прав детей в фильме «Господин Никто против Путина»

Tекст: Дарья Григоренко

«Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась в адрес оргкомитета кинопремии «Оскар» и генсекретаря ЮНЕСКО Халеда аль-Анани в связи с нарушением прав несовершеннолетних при производстве и распространении документального фильма «Mr. Nobody Against Putin» («Господин Никто против Путина»). Напомним, он победил в категории «Лучший документальный фильм»», – говорится в сообщении в Telegram-канале совета.

Отмечается, что обращение было направлено сегодня за подписью главы СПЧ Валерия Фадеева.

Как уточнил совет, значительную часть видеоматериалов, которые были использованы в фильме, сняли в российском образовательном учреждении во время школьных мероприятий и носила характер внутренней фиксации школьной деятельности для использования в рамках образовательного процесса.

Отмечается. что использование изображений несовершеннолетних в фильме осуществлялось без получения согласия родителей или иных законных представителей детей, а также без учета ограниченного характера использования подобных материалов, изначально снятых в образовательной среде.

«Констатируем, что при создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребенка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних», – уточнили в СПЧ.

В совете призвали провести проверку соблюдения прав несовершеннолетних при производстве и распространении фильма, установить, были ли получены надлежащие согласия законных представителей детей, изображения которых использованы в фильме и в случае отсутствия таких согласий рассмотреть вопрос о соответствии данного произведения этическим и правовым стандартам, применяемым Академией при награждении.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что не будет давать оценок фильму «Господин Никто против Путина», поскольку еще не ознакомился с этой картиной.

В Кремле ранее заявили о незнании содержания номинированной на «Оскар» ленты «Господин Никто против Путина».

Дмитрий Песков назвал съемки художественных картин о российском лидере закономерным явлением.