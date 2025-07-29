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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 15:14 • Новости дня

    Бельгия, Болгария и еще семь стран ЕС запросили кредиты на вооружение

    Tекст: Евгения Караваева

    Девять государств Евросоюза, среди которых Бельгия, Испания и Финляндия, направили официальные заявки на получение кредитов для закупки вооружения по новой оборонной программе ЕС.

    В список вошли Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва, сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает

    РИА «Новости». По словам Ренье, это лишь начальный перечень, и ожидается, что в будущем около 20 стран могут обратиться за подобными займами.

    Новая оборонная стратегия Еврокомиссии, представленная 19 марта, первоначально носила название «Перевооружение Европы», но после протестов ряда членов ЕС была переименована в «Готовность 2030». Согласно документу, планируется привлечь около 800 млрд евро в течение четырех лет.

    Государства Евросоюза также договорились о создании кредитного инструмента SAFE с планом привлечь 150 млрд евро на увеличение производства вооружения. Помимо этого, Брюссель планирует выделить еще 650 млрд евро из бюджетов стран ЕС и временно закрыть глаза на возможное увеличение их бюджетного дефицита из-за расходов на милитаризацию.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины.

    США выделили Польше военные кредиты на 4 млрд долларов.

    27 июля 2025, 13:30 • Новости дня
    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»

    Политолог Трухачев: Вопросом о присоединении к России в Словакии искали «пятую колонну»

    Политолог объяснил результаты опроса о «присоединении Словакии к России»
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Скорее всего, с помощью вопроса о вхождении в состав России социологии пытались отыскать представителей пятой колонны в Словакии. Как таковая данная тема в политическом дискурсе страны не присутствует, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав РФ.

    «Нет ничего удивительного в том, что социологический опрос в Словакии проводила чешская фирма. Пражские специалисты в данной сфере известны точностью своих результатов и профессионализмом. Поэтому они достаточно часто работают на внешних рынках. Для той же Братиславы они оформили большое число исследований в рамках тех или иных электоральных кампаний», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Поэтому в корректности данных сомневаться не приходится. Другое дело, что сам вопрос о вхождении Словакии в состав Российской Федерации некорректен и даже провокационен. Скорее всего, таким образом чехи пытались отыскать представителей «пятой колонны», которые выступают против текущей политики ЕС», – добавляет он.

    «Собственно, показатель в 14% пересекается с количеством голосов, отданных словаками в поддержку наиболее правых партий. Интересно, что в исследовании отмечается и социальная принадлежность этих респондентов: за присоединение к РФ высказались по большей части студенты. Данной категории населения свойственна шутливость», – уточняет собеседник.

    «То есть, скорее всего, они просто ответили с юмором на достаточно неожиданный вопрос. Подобной дискуссии в республике не ведется. Сложно представить, при каких обстоятельствах словаки действительно были бы готовы отказаться от собственного суверенитета. К тому же войти в состав России для них в целом сложно – у нас даже нет общей границы», – акцентирует эксперт.

    «В то же время удивляет малый процент граждан, высказавшихся за нейтралитет в отношениях с Москвой. Думаю, в реальности людей, придерживающихся данного мнения, гораздо больше. В конечном счете даже жители Прибалтики не особо хотят вступать в реальный конфликт с Россией», – заключил Трухачев.

    Ранее около 14% словаков в рамках опроса чешского агентства SCIO высказались за вступление в состав России. Как сообщает информационный портал Ta3, данное мнение выразили преимущественно студенты и безработные, то есть те группы, которые «выражают экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации страны».

    Наиболее негативно на данную идею отреагировали респонденты из Жилинского края, отмечает HNonline. В то же время они выступают за военный нейтралитет в рамках противостояния России и Запада. Политический обозреватель Шимон Ждярский объясняет это тем, что среди населения региона имеется значительная доля пенсионеров.

    «Нейтралитет для них ассоциируется с безопасностью и процветанием, которые, в отличие от Чехословакии, испытывали соседняя Австрия, а также Финляндия в годы холодной войны», – пояснил он. В целом же по стране данного мнения придерживаются 15% респондентов. Еще 32,5% не готовы к нейтральной позиции в случае, если она скажется на их благополучии.

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    28 июля 2025, 00:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    Фон дер Ляйен рассказала, как прикроет российскому газу «черный ход» в Европу
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Шотландии после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, что поможет Евросоюзу отойти от российского газа еще дальше.

    Новое торговое соглашение с Европейским союзом, которое президент Трамп представил на переговорах в Шотландии с фон дер Ляйен включает обязательство Европы закупить американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

    «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в наш Европейский союз. Мы хотим полностью избавиться от российского ископаемого топлива, и поэтому закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов –  это только плюс», – приводит портал Axios ее высказывание.

    Импорт газа по трубопроводам из России, некогда основного поставщика, в ЕС значительно сократился. Однако импорт российского СПГ остается значительным. При этом европейские энергетические компании уже заключают соглашения на будущие объемы поставок СПГ с американскими компаниями, утоняется в материале.

    Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил о заключении торгового соглашения с Евросоюзом, который охватывает большое количество стран.

    Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал соглашение Трампа навязанным Европе и призвал Францию последовать примеру Британии и выйти из ЕС.

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    28 июля 2025, 20:02 • Видео
    Новый ультиматум США к России

    Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

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    28 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    Марин Ле Пен объяснила, почему торговая сделка ЕС и США – полное фиаско
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Торговая сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с американским президентом Дональдом Трампом, потерпела политическое, экономическое и моральное фиаско, заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Она объяснила, что политическим фиаско сделка стала из-за того, что Европейский союз, состоящий из 27 государств-членов, получил менее выгодные условия, чем Соединенное Королевство.

    «Суверенитеты в коммерческих вопросах не складываются: они размываются или, в данном случае, сводятся на нет под тяжестью брюссельской бюрократии», – объяснила она в соцсети Х.

    Экономическим фиаско сделка стала, поскольку комиссия приняла асимметричные положения, которые никогда не приняла бы Франция, управляемая исполнительной патриотичной властью.

    «Сотни миллиардов евро газа, а также вооружения должны будут ежегодно импортироваться из США. Это капитуляция перед французской промышленностью, перед нашим энергетическим и военным суверенитетом», – продолжила Ле Пен.

    Моральное фиаско она увидела в том, что французские фермеры в очередной раз были принесены в жертву на алтарь промышленности за пределами Рейна с условиями, обязывающими Париж шире открыть единый рынок для сельхозпродукции США в обмен на снижение налогов на экспорт немецких автомобилей.

    «Эта глобализация, которая отрицает и разрушает суверенитет, устарела на многие  годы. Настало время, чтобы эта информация дошла до ушей Европейской комиссии. И в наименьшим из всего этого было бы признать эту ужасную неудачу, а не просить французов, которые станут ее первыми жертвами, радоваться сделке», – резюмировала политик.

    В комментарии к посту одним из первых отметился коллега Ле Пен Флориан Филиппо. Он заявил, что ее объяснения не имеют смысла, пока Франция не имеет самостоятельности в принятии решений.

    «Эти критические замечания совершенно напрасны, поскольку вы отказываетесь от Frexit. Торговля является «исключительной компетенцией» ЕС в соответствии с договорами, и ничего не изменится, пока мы находимся в ЕС», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по торговой сделке. Это означает, что рынки ЕС открылись для США.

    Французский политик Филиппо, комментируя ситуацию, указал на то, как Трамп навязал ЕС невыгодную сделку.

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    27 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    FT узнала о «воинственных переговорах» перед встречей Трампа и фон дер Ляйен
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр торговли США Говард Лютник в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии до позднего вечера вел с европейскими коллегами «воинственные переговоры», пишет FT.

    Брюссель в воскресенье попытается заключить сделку с Вашингтоном, чтобы избежать экономически разрушительной трансатлантической тарифной войны. Идут переговоры о заключении торгового соглашения, позволяющего избежать 30-процентных пошлин США на европейские товары и возможных ответных мер со стороны Брюсселя.

    Однако переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными чиновниками ЕС затянулись до позднего вечера субботы, пока они обсуждали детали тарифов, которые будут применяться к стальной, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС, сообщили Financial Times (FT) осведомленные о ходе дискуссий источники.

    «Они добавили, что временами переговоры носили воинственный характер», –  отметило издание.

    В пятницу, когда Трамп прибыл в Шотландию, где он также играет в гольф и встречается с официальными лицами Великобритании, президент США заявил, что с ЕС еще предстоит согласовать около 20 «точек преткновения», добавив, что ЕС «очень сильно хочет заключить сделку».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

    В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, отмечала газета Politico.

    Комментарии (0)
    26 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    Орбан назвал два варианта действий для фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что на месте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен либо ушел в отставку, либо начал бы реформирование структуры Евросоюза с учетом интересов стран-участников.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свою позицию по поводу действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    В интервью после выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад Орбан заявил, что на ее месте он бы либо ушел в отставку, либо инициировал глубокую реформу Европейского союза.

    Далее он отметил, что серьезным шагом стало бы восстановление баланса национальных и европейских полномочий, подчеркнув, что Евросоюз на каждом кризисе сокращает права стран-членов. Вторым пунктом Орбан назвал создание так называемых «концентрических кругов» в ЕС, чтобы каждая страна могла определить свою степень интеграции.

    Орбан заявил, что нынешняя структура Евросоюза не обеспечивает комфортное существование для всех государств-участников. Он предложил разделить ЕС на несколько кругов: круг безопасности, внутренний рынок, еврозону и общий конституционный круг, к которому, по его словам, Венгрия присоединяться не желает. По мнению премьера, только подобная модель способна спасти ЕС от распада.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    Депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен. Орбан заявил, что проект нового бюджета Евросоюза не получит одобрения большинства стран из-за раздутых выплат Украине.

    Он также отметил, что Венгрия теоретически может покинуть Евросоюз, но пребывание страны в составе союза дает Будапешту больше преимуществ.

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    28 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России

    Политолог Трухачев: Результаты сделки США и ЕС подтвердили профнепригодность фон дер Ляйен

    Эксперты: Европа приняла невыгодные условия сделки с США из-за России
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз пошел на большие экономические уступки в тарифном споре с США, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы выбить из Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Вадим Трухачев и Александр Рар. Так они прокомментировали торговую сделку между Вашингтоном и Брюсселем.

    «Торговая сделка между США и ЕС в нынешнем виде – это полный провал Брюсселя. За такой результат Урсулу фон дер Ляйен, как и Каю Каллас, и еврокомиссаров от экономического блока, стоило бы выгнать за профнепригодность», – считает политолог Вадим Трухачев. Впрочем, по его мнению, в соглашении есть нюанс.

    «В обмен на колоссальные уступки по торговым вопросам европейцы, вероятно, выбили у Вашингтона обязательство продолжать оказывать помощь Украине и противостоять России», – допустил эксперт, отметив, что «для Евросоюза важны не цифры, а факт того, что Штаты будут поддерживать Киев – пусть даже не в тех объемах, как это было при предыдущей американской администрации».

    «Можно говорить, что в ЕС добились своего», – сказал Трухачев. По его мнению, если бы переговоры с Трампом вела не фон дер Ляйен, а генсек НАТО Марк Рютте, то последний смог бы выторговать меньшие пошлины. Но даже при таком сценарии исключение составляли бы тарифы на сталь. Дело в том, что сталелитейная промышленность в Штатах загибается, а глава Белого дома поддерживает «Ржавый пояс», который голосовал за него.

    Как бы то ни было, Европа принимает невыгодные для себя условия. По мнению Трухачева, Брюссель изменит свой курс лишь при двух условиях. «Первое – у ЕС «треснут» бюджеты. Пока у них есть деньги на то, чтобы идеология шла впереди экономики, еврочиновники будут плясать под дудку Трампа. Для руководства союза самый главный идеологический вопрос – это противостояние с Россией. И теперь мы видим цену этому», – рассуждает эксперт.  

    Второе условие пересмотра политики европейских стран – победа евроскептиков, продолжил спикер. Причем действия Брюсселя способствуют этому. «Первая проба будет в Чехии – на октябрь в республике намечены парламентские выборы. Прага сильно пострадала от вывода производства за границу из-за дорогой энергии, больше всех приняла украинских беженцев. Поэтому результаты голосования там станут зеркалом того, как европейцы воспринимают торговую сделку», – пояснил Трухачев.

    Схожей точки зрения относительно соглашения между США и ЕС придерживается немецкий политолог Александр Рар. «Евросоюз понял, что у него нет средств и общего консенсуса, чтобы отделиться от Штатов и идти своим путем. А это значит, что надо льстить Трампу, сдавать собственные позиции ради сохранения покровительства Вашингтона», – указал он.

    «Сегодняшняя Европа не может существовать в многополярном мире без США. Фон дер Ляйен пошла на большие экономические уступки в тарифном споре со Штатами, фактически согласившись оплачивать американскую экономику. Все ради того, чтобы сохранить лидерство Америки в борьбе с Россией», – заключил политолог.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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    28 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах

    Орбан: ЕС заключил плохую сделку, Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах

    Орбан заявил, что Трамп «съел» фон дер Ляйен на переговорах
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз уступил США по ключевым вопросам на переговорах в Шотландии, позволив американцам получить более выгодные тарифные условия.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе на YouTube-канале популярного телеведущего Балажа Немета заявил, что по итогам переговоров в Шотландии президент США Дональд Трамп «съел Урсулу на завтрак», передает ТАСС.

    По его словам, Трамп является тяжеловесом в дипломатии, в то время как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уступает ему в переговорах.

    Орбан подчеркнул, что итогом встречи стала невыгодная для Евросоюза тарифная сделка, значительно более благоприятная для США. Он напомнил, что Британия смогла согласовать с Вашингтоном более выгодные условия, чем Брюссель.

    Премьер-министр выразил недоумение относительно сообщений о согласии фон дер Ляйен на европейские инвестиции в экономику США на сотни миллиардов евро и задался вопросом: кто будет отвечать за эти вложения и кто примет соответствующее решение.

    Орбан также усомнился в сообщениях о договоренностях по закупке американских вооружений и отметил, что Еврокомиссия не располагает собственной армией.

    Ранее Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения помогут ЕС еще дальше отойти от российского газа.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала сделку между США и ЕС полным фиаско для Евросоюза.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

    Комментарии (8)
    28 июля 2025, 10:48 • Новости дня
    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    Медведев: Трамп размазал Европу торговой сделкой с Брюсселем
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трамп размазал Европу; новое торговое соглашение ЕС с США унижает европейцев, поскольку обнуляет пошлины на американские товары и открывает европейский рынок в одностороннем порядке, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны, отмечает в своем Telegram-канале Медведев.

    По его словам, новая торговая сделка между США и Евросоюзом полностью отвечает интересам Вашингтона и считается крайне невыгодной для европейских стран.

    Он обратил внимание, что соглашение обнуляет пошлины на американские товары, что открывает европейский рынок для продукции из США и создает дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства стран Евросоюза из-за необходимости закупать дорогие американские энергоносители. Также, по мнению автора, это приведет к перетоку инвестиций из Европы в США.

    Медведев считает, что соглашение носит антироссийский характер – оно запрещает покупать нефть и газ из России. Как отмечает зампред Совбеза, для Трампа это вопрос прежде всего бизнеса, а «для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии».

    «Можно просто посочувствовать обычным европейцам. Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», – пошутил Медведев.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал достигнутые соглашения с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Сенатор Константин Косачев ранее сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

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    28 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США

    Экономист Юшков усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США

    Экономист усомнился в способности ЕС выполнить энергетическую часть сделки с США
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Торговая сделка США и ЕС предполагает, что за три года европейские компании в десять раз увеличат закупки американских энергоносителей. Этот пункт соглашения представляется невыполнимым и скорее обозначен для приукрашивания достижений Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Европа в год закупает у США энергоносителей – нефть и нефтепродукты, газ, уголь – в общей сложности примерно на 65 – 75 млрд долларов. Пункт нынешней торговой сделки между Вашингтоном и Брюсселем, согласно которому в течение трех лет ЕС приобретет ресурсов на 750 млрд долларов, выглядит невыполнимым», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Он указал на важную деталь: заявления Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа – это политическая договоренность, а покупают углеводороды друг у друга коммерческие компании. «Выходит, что теперь европейское руководство прикажет предприятиям увеличить закупки в десять раз? Вряд ли это может произойти. Я думаю, это необязывающий раздел соглашения», – рассуждает аналитик.

    «Стороны официально утвердят размер пошлин, а покупка углеводородов будет представлена, скорее, как цель. Штаты обозначают ее для того, чтобы приукрасить нынешнюю сделку. Ведь в таком случае можно рассказать об очередном успехе главы Белого дома: он добился от европейцев не только согласия на тарифы, но и обязательства закупать оружие, инвестировать в экономику и прочее», – полагает экономист.

    Он также напомнил, что американский президент грозил ввести ставку в 30%, но опустил ее в итоге до 15% по большинству позиций. «То есть Вашингтон якобы пошел на уступки в одном вопросе, но «выбил» красивые цифры по инвестициям, энергоносителям. Повторю, нынешняя договоренность между ЕС и США не приведет к исполнению всех пунктов, но станет пиар-историей для обеих сторон», – заключил он.

    Накануне США заключили с Евросоюзом торговую сделку. Об этом объявил Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. По его словам, поставляемые в Штаты европейские товары будут облагаться 15%-ной пошлиной вместо обещанных 30%. В обмен на сокращение тарифа Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

    Глава Белого дома сообщил, что ЕС также согласился приобрести энергоносителей США на 750 млрд долларов и инвестировать еще 600 млрд долларов в экономику страны. Также Европа закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп, не уточнив точную сумму закупок. Он назвал эту сделку «крупнейшей из всех».

    В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Глава ЕК пообещала полностью заместить российские нефть и газ поставками СПГ и ядерного топлива из США. «У нас все еще слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... Закупка более доступного и качественного СПГ у Соединенных Штатов – это только плюс», – попыталась указать на позитив чиновница.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что договоренность с США позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений». По его словам, торговая война «могла бы сильно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике».

    Однако в Европе не разделяют их энтузиазма и подвергают сделку критике. Больше всего от заключенного соглашения пострадает Германия – крупнейший экспортер автомобилей, на которые будет применяться тариф 15%, пишет The New York Times. Экономисты рассчитали, что падение немецкого производства из-за сделки может достигнуть 15%.

    Германский промышленный союз (BDI) назвал договоренность «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон. Промышленники отметили, что «на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации», но компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, передает ТАСС.

    Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала соглашение «политическим, экономическим и моральным фиаско». По ее мнению, суверенитет в торговых вопросах «сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии». «Какой позор ЕС! Франция, выйдя из ЕС, могла бы заключить гораздо более выгодную сделку для своего бизнеса и своей торговли! Frexit!», – призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Примечательно, что и западная пресса пишет о сделке как о триумфе президента США и поражении Европы. «Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов», – пишет Financial Times.

    «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми. В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США», – отмечает Spiegel.

    Политолог Владимир Корнилов заметил, что многие европейские газеты уже забыли, как еще недавно тарифы в 15% от Трампа пытались представить как грабеж Европы и как невероятный сценарий, на который Европа ни при каких обстоятельствах не пойдет, дабы не потерять самоуважения. «Хе-хе, сейчас они о самоуважении как-то резко забыли!», – сыронизировал он в Telegram-канале.

    Торговая сделка между США и ЕС выгодна Вашингтону и совершенно унизительна для европейцев, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Трамп размазал Европу. Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, соглашение создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей. В качестве еще одного фактора несостоятельности сделки Медведев обозначил перенаправление мощного потока инвестиций из Европы в США.

    «И конечно, «сделка» носит явно антироссийский характер, запрещая покупать наши нефть и газ. Но если для Трампа это в основном бизнес, то для сбрендившей старухи Европы – часть неонацистской идеологии, которая бьет по благосостоянию собственных граждан. Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Константин Косачев. «Торговые переговоры США-ЕС завершились на условиях Трампа. Фон дер Ляйен сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», – иронично указал он в своем Telegram-канале.

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    28 июля 2025, 23:55 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева из фонда ЕС, если давление на антикоррупционные органы продолжится, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Письмо было отправлено после попытки 21 июля лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение Киевом документа, в котором сказано, что «финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится».

    Речь идет о полном следующем транше, а не о его части. Общий объем средств фонда до 2027 года составляет 50 млрд евро, предназначенных в основном для госбюджета Украины.

    По мнению экспертов Еврокомиссии, действия против НАБУ и САП стали самым серьезным вмешательством во всю историю существования антикоррупционной системы страны и имеют признаки институционального конфликта.

    В ЕК отвергли версию украинских властей о якобы российском влиянии в НАБУ и подчеркнули, что эти действия подрывают доверие международных партнеров к институтам Украины.

    Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что Брюссель «очень обеспокоен» изменением законодательства на Украине и считает важной независимость антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.

    Позднее Зеленский, как заявили СМИ, «сдал назад». Он внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, по которому сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ.

    Позднее Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ. Новый документ предусматривает, что проверки сотрудников на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

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    28 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом

    Сенатор Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом

    Косачев сравнил фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выглядела на встрече с президентом США Дональдом Трампом как «прогулявшая урок школьница», сделка подписана на условиях Вашингтона, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев отметил, что переговоры завершились на условиях Трампа, а фон дер Ляйен «сидела перед ним как прогулявшая урок школьница – не хватало только заискивающего «папочка», передает ТАСС.

    Сенатор также подчеркнул, что европейской бюрократии удобнее выдвигать громкие лозунги, но оплачивать переход к новым стандартам снова предстоит национальным правительствам. Он выразил сомнение, что правительства стран ЕС встретят такую, по его мнению, навязываемую им антироссийскую и антиевропейскую политику с энтузиазмом.

    По итогам переговоров на саммите в Шотландии фон дер Ляйен объявила о договоренности снизить американские пошлины с 30 до 15% в обмен на полный переход ЕС с российской нефти и газа на американский сжиженный газ и ядерное топливо. За три года ЕС планирует потратить на закупку американских энергоносителей 750 млрд долларов.

    В 2024 году объем энергетического импорта Евросоюза составил 380 млрд евро. Таким образом, по заявлению главы Еврокомиссии, в будущем две трети импорта энергоресурсов ЕС должны поступать из США. Косачев считает, что обещанная фон дер Ляйен «определенность в условиях неопределенности» уже не отвечает современным вызовам.

    Трамп после встречи с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что достигнутые соглашения помогут ЕС еще дальше отойти от российского газа.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала сделку между США и ЕС полным фиаско для Евросоюза.

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    28 июля 2025, 23:05 • Новости дня
    Politico: ЕС не сможет инвестировать в США обещанные 600 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз оказался не в состоянии гарантировать вложение 600 млрд долларов в экономику США, поскольку решение о таких инвестициях зависит от частных компаний, сообщает Politico.

    Издание пишет, что Евросоюз не сможет выполнить обещание инвестировать 600 млрд долларов в экономику США, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Брюссель признал ограниченность своих полномочий всего через несколько часов после того, как на торговых переговорах в Шотландии было объявлено о соглашении.

    В публикации отмечается, что все инвестиции должны поступать от частного сектора, а Евросоюз не может распоряжаться средствами бизнеса. Как пояснил неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, ЕС не способен гарантировать выполнение обещаний, потому что решения об инвестициях принимают частные компании, а не институты Евросоюза. Другой источник добавил, что сумма в 600 млрд долларов обсуждалась с участием бизнес-ассоциаций и компаний.

    Эксперты, опрошенные Politico, выразили скепсис относительно надежности таких обязательств. Они считают, что рассчитывать на крупные инвестиции из Европы в экономику Соединенных Штатов сложно из-за отсутствия прямого контроля со стороны Брюсселя над средствами частных инвесторов.

    Ранее Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15-процентной пошлины на ввоз европейских товаров, а ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

    Экономист Игорь Юшков усомнился в способности Евросоюза выполнить энергетическую часть сделки с США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Дональду Трампу удалось продавить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на переговорах.

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    29 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ

    Евросоюз прекратил финансирование Украины до возврата независимости НАБУ и САП

    ЕС приостановил финансирование Украины из-за закона о НАБУ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Экономическая правда» пишет, что Евросоюз приостановил предоставление всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает РИА «Новости».

    По данным источников в правительстве, дипломатических кругах и парламенте Украины, соответствующее уведомление было передано дипломатическими каналами премьер-министру Юлии Свириденко.

    В материале подчеркивается, что финансовая поддержка Евросоюза будет возобновлена только после полного восстановления независимости антикоррупционных структур. Журналисты отмечают, что решение может обойтись Украине в более чем 60 млрд долларов внешнего финансирования на 2025–2026 годы.

    Особое значение имеет доля ЕС в кредитной программе ERA Loans, которая включает порядка 20 млрд долларов, а также возможная пауза в кредитах Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Кроме того, под угрозой оказалось и финансирование в рамках проекта Ukraine Facility.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского сдать назад в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Еврокомиссия письменно предупредила Киев о возможной приостановке всей финансовой помощи из европейского фонда для Украины в случае давления на антикоррупционные органы страны.

    Решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.

    Позднее Зеленский, как заявили СМИ, сдал назад.

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    28 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Европы всерьез «нанести поражение» России

    Лавров заявил, что европейцы всерьез хотят «нанести поражение» России

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневные заявления европейских лидеров и обсуждения усиления военного потенциала Германии указывают на стремление Европы нанести поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    В Европе всерьез намерены нанести поражение России, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    По его словам, это подтверждается каждый день. Министр обратил особое внимание на недавние заявления нового канцлера Германии Фридриха Мерца. Он напомнил, что Мерц высказался о необходимости сделать Германию самой большой военной силой в Европе, и провел параллели с историческим контекстом Первой и Второй мировых войн.

    «Германия была самой большой военной силой накануне Первой мировой, когда она ее развязала, накануне Второй мировой, когда тоже ее развязала», – отметил глава МИД России.

    Лавров добавил, что подобные заявления вызывают серьезные опасения и напоминают о минувших трагических событиях.

    Кроме того, Лавров отметил, что ситуация на Украине ярко иллюстрирует политику Запада, направленную на нанесение стратегического поражения России.

    Ранее в МИД заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц ежедневно усиливает агрессивную риторику в адрес России, и это вызывает обеспокоенность среди граждан страны.

    Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал Россию дистанцироваться от Европы.

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    29 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Politico: Трамп был разочарован пассивностью ЕС на переговорах

    Politico: Трамп остался недоволен отсутствием предложений ЕС по пошлинам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп был разочарован пассивной позицией Евросоюза на переговорах по торговым вопросам, сообщает Politico.

    Европейское издание Politico, ссылаясь на американского чиновника высокого ранга, пишет, что президент США Дональд Трамп был разочарован пассивной позицией Евросоюза на переговорах по торговым вопросам, передает ТАСС.

    Уточняется, что в ходе 13 встреч, как виртуальных, так и очных, представители Брюсселя не предоставили Вашингтону никаких конкретных предложений по снижению или изменению пошлин. По словам источника, Трама был разочарован отсутствием динамики с их стороны, « они просто встречались и разговаривали, но ничего не делали».

    Сообщается, что в ЕС поняли серьезность намерений Трампа после того, как он прислал им письмо, ис ели за стол переговоров.

    Как сообщает Politico, в частных беседах американская администрация позволяла себе более жесткие оценки действий европейских партнеров, чем Трамп высказывал публично.

    Ранее Politico сообщило, что Евросоюз не сможет инвестировать в США обещанные 600 млрд долларов.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15% пошлины на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Сенатор Константин Косачев сравнил Урсулу фон дер Ляйен со «школьницей» на переговорах с Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Дональду Трампу удалось продавить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на переговорах.

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