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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

    11 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    37 комментариев
    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня

    Фон дер Ляйен заявила о необходимости станам ЕС взять кредиты на вооружения для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    3 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Стали известны последствия мощного взрыва в украинском Житомире

    Два промышленных предприятия уничтожены после взрыва в украинском Житомире

    Tекст: Ирма Каплан

    Два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины, сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский. Эксперты допускают, что был поражен склад хранения боеприпасов ВСУ.

    «Единственное, что могу сказать, что это произошло на территории  двух  производственных объектов, которые полностью уничтожены», – передает ТАСС со ссылкой на телеканала «Киев-24».

    Сокальский уточнил, что причины происшествия «абсолютно непонятны», работает следственная группа.

    «Я слышал два взрыва, два очень мощных», – сказал Сокальский, отметив далеко распространившуюся взрывную волну.

    Местное отделение облэнерго сообщило об отключении 50 трансформаторных подстанций и повреждении трех линий электропередачи после взрывов, без электроэнергии остались 735 домов, ведутся восстановительные работы.

    Автор Телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев после анализа видеозаписей считает, что наиболее вероятной причиной взрыва, является поражение склада с боеприпасами, которые сдетонировали при ударе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили.

    Комментарии (3)
    3 июля 2025, 02:11 • Новости дня
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    Каллас предъявила Китаю ряд требований
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    Как отмечается в релизе по итогам встречи Каллас и Ван И, евродипломат «подтвердила приверженность ЕС конструктивному взаимодействию с Китаем для решения глобальных проблем», подчеркнув важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений, выравнивания экономического поля и улучшения взаимности в доступе к рынкам.

    «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    В таком же тоне были затронуты украинский конфликт, разрешения которого желают обе стороны, а также якобы участие Китая в поставках России оружия, которое Пекину следует пресечь. Каллас добавила, что ЕС привержен политике «одного Китая» и  одновременно выразила несогласие «с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением».

    «Каллас выразила обеспокоенность по поводу прав человека в Китае, а также гибридных угроз в Европе, исходящих от Китая», – сказано в итоговом блоке релиза, завершающегося горячим желанием обеих сторон встретиться снова и продолжить «обмен мнениями».

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности.

    Комментарии (25)
    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    2 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    Боец СВО прошел пять километров с раненым сыном на руках
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    История спасения бойца с позывным «Шеф», подорвавшегося на мине, легла в основу стихотворения и песни о героизме отца и сына.

    Сержант с позывным «Шеф» служил в зоне спецоперации с сентября 2022 года, а его отец «Инзер» присоединился к нему в декабре того же года. В июле 2024 года «Шеф» был ранен при подрыве на мине во время задания под Угледаром и сутки провел под огнем противника, без еды и воды, пишет «Комсомольская правда».

    На спасение сыну пришел «Инзер», лично руководя эвакуацией. Он нес тяжелораненого бойца на руках пять километров, несмотря на постоянный обстрел. В результате рискованной операции всех удалось вывести живыми.

    Этот поступок вдохновил сослуживца семьи, бойца с позывным «Гиря», на написание стихотворения «Отец». Его слова: «Взял сына на руки – и понес сквозь огонь», – стали символом мужества. Позже стихотворение легло в основу песни и вошло в сборник «Документальный формат», опубликованный 22 апреля 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский военнослужащий спас раненого товарища и отбился от удара дрона-камикадзе на Украине.

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    3 июля 2025, 09:59 • Новости дня
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    ФСБ задержала девушку-агента Киева при попытке устроить взрыв в Петербурге
    @ Сергей Бобылев/PИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Силовые структуры ФСБ задержали гражданку России 2002 года рождения в Петербурге при попытке подложить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия.

    По данным ФСБ, девушка действовала по заданию украинских спецслужб ради получения гражданства одной из стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что задержанная в июне 2024 года самостоятельно установила контакт с представителем службы Украины через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в диверсиях.

    Сообщается, что, выполняя указания куратора, подозреваемая наносила проукраинские надписи в Московском регионе и пыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры.

    В апреле 2025 года она приехала в Петербург и начала слежку за работником оборонного предприятия, чтобы взорвать его автомобиль с помощью предоставленного ей взрывного устройства.

    Следственное подразделение УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконных операциях с взрывчатыми веществами. Фигурантке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    В ФСБ добавили, что ведутся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и розыску заказчиков, а также по проверке возможной квалификации содеянного как государственной измены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Краснодарском крае мужчину признали виновным в госизмене после передачи СБУ информации о расположении российских подводных лодок.

    Кроме того, житель Томской области подозревается в госизмене за отправку снимков военных объектов спецслужбам на Украине, что могло использоваться для планирования диверсий.

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    3 июля 2025, 13:50 • Новости дня
    Рар объяснил требования Каллас к Китаю

    Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил»

    Рар объяснил требования Каллас к Китаю
    @ Anna Ross/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе не понимают, почему Китай одновременно сотрудничает с Западом и не придерживается «правил». Встреча Каи Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта: международная система становится многополярной, и Европа воспринимает это очень болезненно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС предъявила Пекину ряд требований.

    «Кая Каллас ведет себя как типичная еврочиновница. В этом она не отличается от Урсулы фон дер Ляйен или Анналены Бербок. Европейские политики всегда считают себя морально правыми. Они стоят на либеральных ценностях – свобода, демократия, права человека – считая их универсальным правилом. Причем другие принципы, по их версии, не должны действовать в этом мире», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Каллас не понимает, почему Китай, сотрудничая с Западом, помогает России, шантажирует ЕС редкими металлами, не придерживается западных «правил игры», добавил собеседник. «У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», – указал эксперт.

    «Однако европейцы и впредь будут упорно призывать Пекин вернутся в лоно политики «общих правил», которые на самом деле написаны Западом. Инцидент Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта. Международная система становится многополярной. Бывшая монополия Запада исчезает, и Европа воспринимает это очень болезненно», – заключил Рар.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас и министр иностранных дел Китая Ван И провели в Брюсселе 13-е заседание стратегического диалога ЕС – КНР. Евродипломат подтвердила приверженность Брюсселя конструктивному взаимодействию с Пекином «для решения глобальных проблем», говорится в распространенном по итогам встречи заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Каллас подчеркнула важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений. «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    Вместе с тем, глава дипломатии ЕС указала Китаю на якобы имеющие место «нарушения прав человека» и на «гибридные угрозы Европе, исходящие от КНР». Она настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества Китая с Россией и призвала Пекин полностью поддержать требования Брюсселя о перемирии на Украине «без предварительных условий».

    Говоря о Тайване, Каллас подтвердила приверженность Евросоюза политике «одного Китая», одновременно выразив «несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением». Стороны также обсудили «подготовку к саммиту лидеров ЕС и КНР в конце июля», когда Пекин и Брюссель будут отмечать 50-летие дипотношений.

    Отметим, Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли сторонам преодолеть идеологические и политические разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой.

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    3 июля 2025, 02:25 • Новости дня
    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год

    ТАСС: Потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники

    Подсчитаны потери ВСУ за 2025 год
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Подсчеты ТАСС показывают на значительный рост потерь украинской армии за первые шесть месяцев 2025 года, включая как личный состав, так и военную технику.

    Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с января по июнь 2025 года составили более 265 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    В июне, согласно сводкам Минобороны России, число потерь достигло примерно 45 тыс. человек, в то время как за предыдущие пять месяцев этот показатель составил 222 тыс.

    В части военной техники украинская армия за полгода лишилась 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплексов, 69 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 979 танков и других бронемашин.

    Также были уничтожены 6 727 артиллерийских орудий и минометов, 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и свыше 27 тыс. беспилотников.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1235 военнослужащих, два бронетранспортера, танк, 13 артиллерийских орудий, девять складов и 13 станций РЭБ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД перечисляла, какие военные запасы США расстреляла Украина.

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    3 июля 2025, 09:14 • Новости дня
    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»

    В Раде приостановку помощи США сочли «нападением на Украину»

    В Раде обвинили США в «нападении на Украину»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обвинил Соединенные Штаты в «нападении на Украину» из-за решения Вашингтона приостановить военную помощь.

    Костенко в эфире YouTube-канала украинского радио NV отметил, что Киев подписал соглашение с США о совместной добыче полезных ископаемых в надежде на стабильные поставки вооружений, однако в результате был зафиксирован обратный эффект – уменьшение объема военной поддержки, передает ТАСС.

    «Так выглядит, что после того, как пришла эта администрация, мы сами предложили, чтобы они вместе с нами наши ископаемые добывали, и все хлопали в ладони, что мы сейчас это сделаем и нам будут поставлять оружие. В результате мы подписали эти договоренности, а на выходе имеем то, что нам уменьшают количество поставок оружия», – заявил Костенко.

    Он также подчеркнул, что считает это «нападением» на Украину как минимум двумя странами, одна из которых получила доступ к украинским полезным ископаемым. По его мнению, Украине следует сделать выводы, усиливать сотрудничество с Европой и искать средства для новых закупок вооружения по всему миру.

    В то же время Костенко признал, что существует так называемая критическая номенклатура оружия, которую способна предоставить только Америка. Он отметил, что поиск альтернатив осложнен именно этим обстоятельством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева на Западе снижается на фоне изменившегося отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. В Киеве разрабатывают новые тактики для получения американского вооружения. Чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США в поставках оружия.

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    2 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат Пиперя вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен

    Евродепутат из Румынии вынес на голосование вотум недоверия фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен вынесен вотум недоверия, голосование по которому состоится в следующий четверг, сообщил его автор евродепутат из Румынии Георге Пиперя.

    После того, как предложение, внесенное крайне правым румынским депутатом Европарламента Георге Пиперей, прошло необходимые процедурные проверки, инициатива была официально представлена на прошлой неделе с 74 подписями, сообщает портал Euractiv.

    Хотя несколько депутатов Европарламента позже отозвали свою поддержку данной инициативе, Пиперя объявил в среду, что предложение собрало 79 подписей, что немного превышает порог, необходимый для принятия парламентских мер.

    Источник в парламенте подтвердил Euractiv, что президент ЕП Роберта Метсола проинформировала Конференцию президентов, орган, определяющий повестку дня парламента, о том, что предложение соответствует всем требованиям правила 131 регламента парламента Европы.

    «Предложение будет рассмотрено в понедельник, 7 июля, перед голосованием в четверг на пленарной сессии в Страсбурге», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, уволят ли фон дер Ляйен с должности главы ЕК после инициативы европарламентария Пепери.

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    3 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Польша заявила о большой опасности прихода к власти на Украине пророссийских сил
    Польша заявила о большой опасности прихода к власти на Украине пророссийских сил
    @ IMAGO/Mateusz Bialczyk/ARENA AKC/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Польша должна продолжать поддержку Киева, чтобы не допустить прихода к власти пророссийских сил, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Он отметил, что смена настроений в украинском обществе с ориентации на Варшаву и Вашингтон в пользу Москвы остается гипотетическим, но очень опасным сценарием для Польши, передает ТАСС.

    Косиняк-Камыш также подчеркнул, что победа пророссийского кандидата на выборах президента на Украине стала бы для польского государства наихудшим развитием событий.

    Глава Минобороны Польши добавил, что любое содействие сближению Украины с Россией нанесло бы большой вред безопасности Польши. По его словам, он надеется, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий пересмотрит свои взгляды в отношении Украины.

    Ранее Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами.

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    3 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    Приостановка поставок вооружений США Украине застала врасплох Европу
    Приостановка поставок вооружений США Украине застала врасплох Европу
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение американского военного ведомства застало врасплох республиканцев и европейских чиновников, поскольку часть союзников не была заранее уведомлена о приостановке.

    Решение Пентагона о приостановке поставок некоторых видов оружия на Украину стало неожиданностью для ряда высокопоставленных республиканцев и европейских чиновников, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Politico. Издание отмечает, что об этом шаге не были заранее уведомлены ключевые сотрудники Госдепартамента США, а также некоторые конгрессмены.

    Причиной приостановки поставок стали опасения заместителя главы Минобороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби и его приближённых, что определённых видов вооружений практически не осталось на складах Соединённых Штатов. По информации неназванного источника, решение принималось без согласования с Госдепом, американским посольством на Украине и спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. Европейские источники отмечают, что ни Владимир Зеленский, ни руководство Евросоюза не получали предварительной информации о ситуации.

    Между тем представитель Белого дома опроверг заявления о том, что чиновники не были осведомлены о прекращении поставок. Он заявил: «Это неправда. Президент Дональд Трамп и высокопоставленные чиновники ожидают, что Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева на Западе снижается на фоне изменившегося отношения Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. В Киеве разрабатывают новые тактики для получения американского вооружения. Чиновники с Украины испытывают тревогу из-за отказа США в поставках оружия.

    Комментарии (2)
    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Рогов: Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире
    Рогов: Киев замалчивает уничтожение объектов ВСУ в Житомире
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские власти скрывают подробности о мощном взрыве в Житомире, где были уничтожены два производственных предприятия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, официальные лица на Украине не раскрывают истинные причины инцидента, несмотря на значительный масштаб разрушений, передает РИА «Новости».

    Рогов сообщил, что по подтвержденной информации взрыв произошел на мебельной фабрике Buczynski, расположенной на восточной окраине Житомира.

    Он отметил: «Не думаю, что это могли так сильно сдетонировать боевые диваны для бандеровских блогеров ЦИПсО. У меня практически нет сомнений, что здание фабрики было переоборудовано ВСУ под военный объект, а вот что хранилось там, еще предстоит выяснить». По его словам, взрыв был такой силы, что уничтожено несколько рядом стоящих зданий.

    Напомним, 2 июля, в Житомире произошел взрыв, после чего огонь повредил проезжающие по трассе автомобили. Глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сообщил, что два производственных объекта были уничтожены взрывами в районе села Березина под Житомиром на северо-западе Украины.

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    3 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Суд на Украине впервые в истории признал брак двух мужчин

    Деснянский суд Киева признал браком совместное проживание украинцев-мужчин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Впервые украинский суд принял решение о признании брака между мужчинами, несмотря на запрет в Конституции страны.

    Деснянский районный суд Киева впервые признал брачными отношениями совместное проживание двух мужчин, передает ТАСС со ссылкой на «Судебно-юридическую газету».

    Согласно сообщению, мужчины – оба граждане Украины – пытались добиться признания своего союза браком для воссоединения семьи. Один из партнеров работает за границей на дипломатической службе, и истец стремился получить право сопровождать его как член семьи.

    При рассмотрении дела суд основывался на показаниях свидетелей, совместных фотографиях и данных об общем быте пары. В материалах уточняется, что мужчины проживали вместе с 2013 года и зарегистрировали свои отношения как брак в США. Несмотря на это, украинское законодательство по-прежнему определяет брак как союз мужчины и женщины.

    Суд признал: «Исходя из предоставленных доказательств и обстоятельств, суд считает возможным признать отношения между истцом и его партнером браком». В то же время МИД Украины, являющийся работодателем истца, не участвовал в процессе.

    Решение суда противоречит положениям Конституции и Семейного кодекса Украины. В 2023 году Европейский суд по правам человека потребовал от Украины разрешить однополые браки на законодательном уровне. Тем не менее, данное решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

    Напомним, в России движение ЛГБТ является экстремистским и запрещено. В России брак является союзом мужчины и женщины, а смена пола запрещена.

    Ранее сообщалось, что Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки после вступления в силу нового закона, который заменил в гражданском кодексе термины «мужчина» и «женщина» на «одна сторона» и «вторая сторона».

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    3 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Лишенный гражданства глава УПЦ Онуфрий отказался покидать Украину
    Лишенный гражданства глава УПЦ Онуфрий отказался покидать Украину
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий решил не уезжать с Украины, несмотря на лишение гражданства государственными органами.

    Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий, несмотря на решение украинских властей о лишении его гражданства, не намерен покидать страну, передает РИА «Новости». Об этом изданию сообщил осведомленный источник.

    Служба безопасности Украины объявила о лишении митрополита гражданства накануне. По словам источника, «никуда он уезжать не собирается», а лишение гражданства не приводит к автоматической депортации и рассматривается как «мера давления».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине создали петицию с требованием лишить гражданства митрополита Онуфрия.

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    3 июля 2025, 00:57 • Новости дня
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    Военный аналитик указала на три признака потери Трампом интереса к Украине
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Молчание Вашингтона после потери Киевом контроля над месторождением лития на западе ДНР демонстрирует почти полную потерю президентом США Дональдом Трампом интереса к Украине, считает военный аналитик центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.

    «Эксперты отрасли считают рассматриваемое месторождение лития довольно небольшим, но, тем не менее, говорят, что это желанная добыча из-за концентрации и высокого качества его руды. Другими словами, это как раз тот актив, который администрация Трампа, стремилась заполучить, когда в начале года подписала свое широко разрекламированное соглашение о минералах с Украиной», – пишет она в статье для Responsible Statecraft.

    Как отмечает Кавано, это слабое соглашение с неопределенными условиями, подписано Трампом, который больше заинтересован в заключении сделок, чем в их соблюдении.

    «Пустые сделки и новые уговоры не восстановят интерес и поддержку США к Украине. Европа может частично восполнить пробел, образовавшийся в результате ухода США, но по большей части будущая безопасность Украины теперь будет в ее собственных руках», – полагает Кавано.

    По ее мнению, молчание Вашингтона говорит о трех важных признаках утраты Трампом интереса к Украине и ее ресурсам. Прежде всего, это потеря Киевом времени, так как продолжение боевых действий, дизертирство и отказ США поставлять оружие не улучшат положение Украины.

    «Продлевая боевые действия, Киев рискует послевоенным будущим Украины. Чем раньше закончится война, тем лучше будут условия сделки для Украины», – считает аналитик.

    Также отсутствие реакции США символизирует очень низкий рейтинг Украины и ее войны в настоящее время в списке приоритетов Трампа.

    «Он уже был разочарован тщетными попытками достичь мирного соглашения в трехлетнем конфликте, прежде чем две недели кризиса на Ближнем Востоке стерли Украину с радаров Белого дома», – пишет Кавано.

    В доказательство своей идеи она приводит саммиты G7 и НАТО, где Украина не была центральной темой, а где-то не была темой вовсе. И для всех участников, и для Трампа в частности.

    «Наконец, многочисленные недостатки Украины в сочетании с растущей незаинтересованностью США позволяют предположить, что сроки достижения мира сейчас в значительной степени зависят от России», – подчеркивает специалист.

    По ее мнению, даже новые санкции не заставят Россию пойти на попятную, поэтому США стоило бы участить прямой диалог с Москвой, привлечь к мирному процессу Европу и попробовать договориться.

    Напомним, ранее газета Politico сообщила, что США остановили передачу боеприпасов и вооружений Украине из-за сокращения собственных запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в беседе с телеканалом NBC подтвердила это решение, подчеркнув, что интересы Америки поставлены в приоритет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.


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