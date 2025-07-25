Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
США выделили Польше военные кредиты на 4 млрд долларов
Варшава заключила соглашение с американской стороной о военном кредитовании, что позволит обновить вооруженные силы страны на современном западном уровне.
Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на сумму 4 млрд долларов, сообщает ТАСС. Подписание прошло в рамках программы Foreign Military Financing, согласно которой средства направят на модернизацию польских вооруженных сил.
Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на церемонии, что Польша стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. «В рамках программы Foreign Military Financing США выделят Польше кредитные гарантии в размере 4 млрд долларов. Средства будут направлены на модернизацию польских ВС», – подчеркнул он.
США остаются главным оборонным партнером Польши. Варшава закупает у американской стороны современные истребители F-35, ударные вертолеты Apache АН-64, авиационные ракеты, танки Abrams и системы противовоздушной обороны Patriot.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о начале операции по «защите» неба над Балтийским морем. НАТО разрабатывает планы по нападению на Россию в регионе Балтики. Польша решила выделить свои корабли для миссии НАТО на Балтике.