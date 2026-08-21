Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Туск заявил о повышении военных расходов Польши до 5% ВВП в 2027 году
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о повышении военных расходов страны до 5% ВВП в следующем году.
Польша в этом году направляет на оборону 4,7% ВВП, передает РИА «Новости». Туск отметил, что этот показатель в среднем в два раза выше, чем у других стран НАТО.
Польские власти в последнее время закупают большие объемы вооружения и военной техники. Для покрытия растущих расходов правительство республики недавно приняло решение повысить налоги для богатых граждан и компаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил об увеличении численности армии страны до 500 тыс. человек к 2030 году в рамках роста военных расходов.
Ранее заместитель министра обороны Павел Залевский предложил увеличить финансирование оборонных нужд за счет повышения акцизов на алкоголь.