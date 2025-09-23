Министр обороны Румынии сообщил о введении добровольной службы в армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оплачиваемая добровольная военная служба на четыре месяца будет введена в 2026 году, передает ТАСС.

Моштяну сообщил, что в соответствии с новой моделью юноши и девушки смогут пройти военную службу, после чего останутся в резерве.

Он пояснил, что законодательство будет скорректировано таким образом, чтобы работодатели могли предоставлять отпуска для срочников. Министр отметил, что основной целью реформы является омоложение военного резерва страны.

Глава оборонного ведомства допустил возможность восстановления обязательной военной службы, однако считает такую перспективу маловероятной. Моштяну подчеркнул, что армия страны должна базироваться на профессиональных военных по стандартам НАТО и нужно увеличивать численность военнослужащих.

В Румынии обязательная военная служба была отменена в 2007 году. В 2024 году численность армии составляла около 64 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют увеличить численность своей армии в 2,5 раза. Румыния была вынуждена отказаться от оружейных контрактов с США из-за требований Евросоюза. Франция делает из Румынии антироссийский плацдарм в Восточной Европе.