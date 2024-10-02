Арктическая группировка Северного флота вошла в Чукотское море

Индия не исключила экспорт ударных дронов в Россию

Индийский разработчик не исключил экспорт беспилотников 200B в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия всегда была для Индии другом. Он подчеркнул, что обе страны уже совместно разработали несколько типов ракет, и заявил, что Индия может оказывать России поддержку в условиях сложной международной ситуации, передает ТАСС.

Беспилотный бомбардировщик 200B полностью разработан и собран в Индии. Его первый полет состоялся 3 сентября. Аппарат имеет размах крыла пять метров и длину 3,5 метра, а его максимальная взлетная масса составляет 102 кг. Дрон способен нести полезную нагрузку массой 30 кг. Несмотря на ударное предназначение, аппарат может быть переконфигурирован для различных задач, таких как сбор информации, наблюдение и доставка медикаментов.

Теджасканда также отметил, что Индия потеряла почти три десятилетия на фоне прогресса в разработке беспилотников в соседних странах, таких как Китай. Он сообщил, что в ближайший год компания планирует запустить производство более тяжелых дронов с размахом крыла 12 метров и полезной нагрузкой в 150 кг. Эти дроны будут стоить около 3 млн долларов.

Теджасканда подчеркнул важность программы Make In India, которая вдохновляет молодых специалистов на инновационные решения, и отметил, что Индия должна стать самодостаточной в производстве боевых БПЛА, чтобы не полагаться на импорт военной техники из других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited начало производство автоматов АК-203 для вооруженных сил Индии. На фоне этого Россия и Индия обсудили взаимодействие в военно-технической сфере, и Москва отметила прогресс в сотрудничестве с Нью-Дели по производству современных видов вооружений. В результате порядка десяти стран мира проявили интерес к покупке автоматов Калашникова АК-203.