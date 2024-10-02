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Арктическая группировка Северного флота вошла в Чукотское море
Корабли арктической группировки Северного флота успешно зашли в Чукотское море, преодолев сложные условия перехода через Берингов пролив, сопровождаемые дрейфующими льдинами, сообщили в пресс-службе флота.
Переход через Берингов пролив осуществлялся под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, передает ТАСС. Как отметили в пресс-службе флота, североморцы столкнулись с непростыми гидрометеорологическими условиями, включая дрейфующие льдины.
Состав группировки включает большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов». Эти суда выполняют задачи в условиях Арктики, демонстрируя высокую морскую подготовку экипажей и надежность техники.
При этом, особое внимание уделялось безопасности при переходе через пролив, учитывая сложные условия, созданные морским льдом. Такие переходы требуют тщательной подготовки и координации всех подразделений, участвующих в экспедиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка кораблей Северного флота высадила морской десант на Чукотском побережье в ходе масштабных учений «Океан-2024». В дополнение к этому, группировка Военно-морского флота исследует возможные районы боевых действий и условия проведения спецопераций по уничтожению террористов. Также во время учений в Баренцевом море большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» поразил подлодку условного противника.