БПК «Вице-адмирал Кулаков» поразил подлодку «противника» на учениях

Tекст: Алексей Дегтярев

Экипаж корабля выполнил торпедные стрельбы в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, на полигонах прошла противолодочная дуэль с одной из атомных подлодок Северного флота, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

Цель обнаружили, классифицировали, после чего экипаж корабля выполнил стрельбы из торпедных аппаратов и реактивных бомбовых установок РБУ-6000 практическим боезапасом – торпедами без боевой части. Также проведены стрельбы глубинными бомбами.

«Вице-адмирал Кулаков» получил высокую оценку за успешное выполнение задач.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» – это большой противолодочный корабль проекта 1155, у него на вооружении стоят противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты.