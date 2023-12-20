Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.3 комментария
БПК «Вице-адмирал Кулаков» поразил подлодку «противника» на учениях
В ходе учений в Баренцевом море большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» поразил подлодку условного противника, сообщили в пресс-службе СФ.
Экипаж корабля выполнил торпедные стрельбы в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, на полигонах прошла противолодочная дуэль с одной из атомных подлодок Северного флота, указали в пресс-службе, передает ТАСС.
Цель обнаружили, классифицировали, после чего экипаж корабля выполнил стрельбы из торпедных аппаратов и реактивных бомбовых установок РБУ-6000 практическим боезапасом – торпедами без боевой части. Также проведены стрельбы глубинными бомбами.
«Вице-адмирал Кулаков» получил высокую оценку за успешное выполнение задач.
БПК «Вице-адмирал Кулаков» – это большой противолодочный корабль проекта 1155, у него на вооружении стоят противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты.