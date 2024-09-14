Корабли Северного флота высадили десант на Чукотке в ходе учений «Океан-2024»

Tекст: Алексей Дегтярев

В рамках учений корабли Северного флота высадили десант на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем, указали в министерстве, передает ТАСС.

В составе группировки СФ оперируют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с него ведется управление, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательный буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

В ходе высадки «Кулаков» подавил огневые точки условного противника на береговой линии, десантный корабль подошел вплотную к побережью и высадил технику на нее.

Высадку поддерживали огнем корабельные вертолеты Ка-27, десантники высаживались на двухзвенных тягачах «Витязь».

Также в ходе учений «Океан-2024» операторы разведывательных дронов «Форпост-Р» провели полеты, они отработали задачи по поиску, обнаружению противника и передаче данных на командный пункт.

Ранее Северный флот в ходе этих учений в Баренцевом море провел пуски крылатых ракет «Оникс» и «Вулкан».