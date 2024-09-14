На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Корабли Северного флота высадили десант на Чукотке в ходе учений «Океан-2024»
Группировка кораблей Северного Флота высадила морской десант на чукотском побережье в ходе масштабных учений «Океан-2024», сообщило Минобороны России.
В рамках учений корабли Северного флота высадили десант на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем, указали в министерстве, передает ТАСС.
В составе группировки СФ оперируют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с него ведется управление, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательный буксир «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».
В ходе высадки «Кулаков» подавил огневые точки условного противника на береговой линии, десантный корабль подошел вплотную к побережью и высадил технику на нее.
Высадку поддерживали огнем корабельные вертолеты Ка-27, десантники высаживались на двухзвенных тягачах «Витязь».
Также в ходе учений «Океан-2024» операторы разведывательных дронов «Форпост-Р» провели полеты, они отработали задачи по поиску, обнаружению противника и передаче данных на командный пункт.
Ранее Северный флот в ходе этих учений в Баренцевом море провел пуски крылатых ракет «Оникс» и «Вулкан».