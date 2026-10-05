Новак и Текслер обсудили ситуацию с топливом в Челябинской области

Tекст: Вера Басилая

Новак провел встречу с главой Челябинской области, в ходе которой обсуждался топливный рынок в регионе, следует из сообщения правительства в Max. Отмечается, что стороны уделили внимание текущему балансу спроса и предложения на региональном рынке.

Особый акцент был сделан на бесперебойном обеспечении топливом всех потребителей, включая сельхозпроизводителей во время сезонных работ.

Кроме того, участники встречи проанализировали регуляторные меры федеральных и региональных властей, а также нефтяных компаний, направленные на поддержание приемлемых цен. Была подчеркнута важность непрерывного мониторинга рынка, оперативной реакции на изменения конъюнктуры и предотвращения необоснованного роста стоимости топлива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил об отсутствии дефицита дизельного топлива в России.

Ранее он допустил частичное открытие экспорта дизельного топлива из России.

Также Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах.