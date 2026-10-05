МЧС начало поиски заблудившихся у Софийских озер в КЧР женщины и ребенка

Tекст: Антон Антонов

Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева отправились на поиски группы туристов из двух человек – женщины и ребенка. Они следовали по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе и сбились с тропы, говорится в сообщении ведомства в «Максе».

Отмечается, что самостоятельно спуститься с маршрута группа не смогла. Туристы не зарегистрировали свой маршрут в подразделениях МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасателям также пришлось искать группу туристов, которая следовала по туристическому маршруту к Софийским озерам.

Кроме того, в конце июля турист погиб при падении на сложном горном маршруте в Карачаево-Черкесии.



