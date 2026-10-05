Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
МЧС начало поиски заблудившихся у Софийских озер в КЧР женщины и ребенка
В Карачаево-Черкесии спасатели приступили к поискам женщины и ребенка, заблудившихся на маршруте к Софийским озерам, сообщило Главное управление МЧС по региону.
Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева отправились на поиски группы туристов из двух человек – женщины и ребенка. Они следовали по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе и сбились с тропы, говорится в сообщении ведомства в «Максе».
Отмечается, что самостоятельно спуститься с маршрута группа не смогла. Туристы не зарегистрировали свой маршрут в подразделениях МЧС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасателям также пришлось искать группу туристов, которая следовала по туристическому маршруту к Софийским озерам.
Кроме того, в конце июля турист погиб при падении на сложном горном маршруте в Карачаево-Черкесии.