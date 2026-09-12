Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Спасатели выдвинулись на поиски пропавшей в Карачаево-Черкесии группы
Спасатели отправились искать тургруппу в Карачаево-Черкесии
Спасатели отправились на поиски группы из шести человек, которая следовала по туристическому маршруту к Софийским озерам в Карачаево-Черкесии и не вышла в назначенное время к указанной точке, сообщил Max-канал МЧС России.
«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева вышли на поиски группы из шести человек, которая проходила по туристическому маршруту к Софийским озёрам в Зеленчукском районе. К назначенному времени туристы не спустились на поляну», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 сентября сорвавшийся со скалы на горе Шалбуздаг в Докузпаринском районе мужчина погиб по дороге в больницу. Пропавшие в Карачаево-Черкесии брат и сестры найдены живыми. В конце июля турист из Владимира погиб на сложном маршруте в КЧР.