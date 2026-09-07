Мэр Приходько: Украинский беспилотник атаковал троллейбус в Горловке

Tекст: Валерия Городецкая

«В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских террористов в Горловке поврежден троллейбус», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Населенный пункт располагается в 50 километрах к северу от Донецка. На территории города находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе здесь проживали более 250 тыс. человек, что делает его одним из крупнейших городов республики.

В конце августа мирная жительница Горловки погибла в результате удара украинских военных.

В начале того же месяца травмы от атак вражеских беспилотников получили три человека.

Кроме того, 1 августа под удар дрона ВСУ попала бригада врачей скорой помощи.