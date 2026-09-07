Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
Украинский беспилотник атаковал троллейбус в Горловке
Мэр Приходько: Украинский беспилотник атаковал троллейбус в Горловке
Пассажирский троллейбус получил повреждения при атаке украинского беспилотника в Горловке в Донецкой народной республике, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате целенаправленной атаки БПЛА украинских террористов в Горловке поврежден троллейбус», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Населенный пункт располагается в 50 километрах к северу от Донецка. На территории города находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе здесь проживали более 250 тыс. человек, что делает его одним из крупнейших городов республики.
В конце августа мирная жительница Горловки погибла в результате удара украинских военных.
В начале того же месяца травмы от атак вражеских беспилотников получили три человека.
Кроме того, 1 августа под удар дрона ВСУ попала бригада врачей скорой помощи.