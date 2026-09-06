Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!23 комментария
Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
В результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения», – сообщил глава региона в «Максе».
Он сообщил, что нейтрализовано три БПЛА. После падения беспилотников на землю в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Ударная волна выбила стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Кроме того, шрапнель повредила припаркованные во дворах автомобили.
Специалисты продолжают устанавливать точную степень нанесенного ущерба. По предварительным данным, осколочные ранения получили три человека, среди которых один мужчина и две девочки-подростка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные отразили атаку трех украинских беспилотников на Севастополь.
В конце августа при массированном ночном ударе по городу погиб один мирный житель.
Днем ранее от попадания начиненного взрывчаткой дрона в пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека.