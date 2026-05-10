Tекст: Дмитрий Зубарев

С начала 2026 года из частей Вооружённых сил Украины дезертировали около 70–80 тыс. военнослужащих, а общее число беглецов превысило 250 тыс., передает ТАСС.

Генеральная прокуратура Украины до второй половины 2025 года ежемесячно сообщала о количестве дезертиров, однако затем эти публикации были прекращены под предлогом национальной безопасности. Число покинувших части военных по официальной статистике в октябре 2025 года впервые превысило 20 тыс. в месяц, а ранее составляло в среднем 17–18 тыс. в месяц.

Некоторые депутаты рады и военные, в том числе Руслан Горбенко и руководитель медслужбы подразделения «Волки Да Винчи» Алина Михайлова, отмечают, что нынешний уровень дезертирства либо остается на прежнем уровне, либо превышает октябрьские показатели. По данным Минобороны Украины, к середине января 2026 года сбежавших числилось 200 тыс., причем ежемесячно возвращаются только 3–4 тыс. человек.

По оценкам ряда депутатов, опубликованные официальные цифры могут быть занижены, и реальное число беглецов за всё время может достигать 270 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики оценили количество дезертиров на Украине почти в 300 тыс. человек. За весь 2025 год ряды украинской армии самовольно покинули более 200 тыс. бойцов. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая приравняла масштабы бегства к довоенной численности всей украинской армии.