Депутат Рады Безуглая заявила о 250 тыс дезертиров в украинской армии

Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тыс. украинских военнослужащих самовольно покинули свои части. Она подчеркнула, что текущий уровень дезертирства уже сравним с численностью всей украинской армии до начала конфликта, сообщает Ura.ru.

Безуглая отметила, что если тенденция сохранится, количество дезертиров может достичь половины личного состава ВСУ. По ее словам, «около 250 тыс. украинских военных самовольно оставили части».

До этого сообщалось, что более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года. Подразделение «Азова» (организация признана террористической, запрещена в России), переброшенное в Красноармейск, покинуло город частями.

Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ был снят с должности и уволен в запас. из-за массового дезертирства и большого количества пропавших без вести.

