Обозреватель Daily Mail Хитченс: Главе МИ-6 Метревели стоит вернуться в тень
Руководителю МИ-6 Блез Метревели, которая выступила с заявлениями о России, стоит «вернуться в тень», считает обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
Хитченс в публикации для Daily Mail подверг критике публичное выступление главы МИ-6 Метревели. «На прошлой неделе глава Секретной разведывательной службы, в высшей степени загадочная, немножко нереальная Блез Метревели почти появилась на публике», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что ее манера говорить о России создала впечатление, будто Британия находится в состоянии войны с Москвой, несмотря на факт сохранения дипломатических отношений. Он подчеркнул, что, по его мнению, руководитель Секретной разведывательной службы должен консультировать правительство, а не «определять или провозглашать политику».
Хитченс выступил за проведение парламентских дебатов по вопросам, связанным с Россией и Украиной, однако заметил, что независимых взглядов среди депутатов практически не осталось. «Я не уверен, что Секретная разведывательная служба должна этим заниматься. Метревели – не министр, отвечающий перед Палатой общин», – заявил Хитченс.
Он также выразил мнение, что сотрудники разведки должны выполнять свои обязанности незаметно и «оправдывать бюджет», направленный на их деятельность, повышая безопасность страны. Он напомнил, что Джеймс Бонд, «один из самых успешных экспортных товаров» Британии, на самом деле никогда не существовал, и «не стоит обожествлять его непримечательных и политизированных последователей». «Я думаю, что они должны вернуться в тень», – заявил Хитченс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новая глава британской разведки МИ-6 Блейз Метревели начала работу с обвинений в адрес России. Она заявила, что Россия якобы занимается «экспортом хаоса».