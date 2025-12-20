На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

«Прямая линия» с Владимиром Путиным продолжалась пять часов, но кому-то не хватило и этого. Одним показалось, что мало было сказано про искусственный интеллект, другим хотели бы больше услышать о проблемах отдельных регионов.

Но как объять необъятное? На «Прямую линию» поступило 3 млн вопросов. То есть каждый сороковой взрослый житель России о чём-то спросил президента. Можно сказать, что «Прямая линия» объединила всю страну. Это результат не только массового интереса к личности и мнениям президента, но и следствие отлично налаженных коммуникаций: свой вопрос можно было задать по телефону, с помощью SMS, в соцсетях, в специальном мобильном приложении и, конечно, в новомодном мессенджере MAX, о котором президент тоже успел рассказать.

Владимир Путин демонстрировал стране и миру спокойную уверенность как в своих силах, так и в возможностях российского государства – и это в принципе то, чего от него ждали. Патетика и громкие слова были бы неуместны: Россия не гибнет, спасать её не надо, всё идёт как идёт. Проблемы есть, но они решаемы.

В первую очередь уверенность президента относится к специальной военной операции. «Паровой каток», как называли русскую армию ещё до революции, набрал ход и движется медленно, но неотвратимо. Военная экономика раскочегарилась, у нас всё больше становится ракет, дронов, да и в строй за уходящий год встало свыше 400 тыс. человек.

Нашим западным неприятелям нужно думать уже не о том, как обратить это движение вспять, а о том, как и где оно остановится. Если они будут согласны на компромиссы, уже согласованные с Дональдом Трампом в Анкоридже, то мы, пожалуй, попытаемся остановить эту неумолимую инерцию, хотя нам это будет непросто.

Владимиру Путину было очень важно показать, что у него есть хороший контакт с армией и возможность получать информацию из первых рук. Поэтому на этот раз у него на «Прямой линии» был напарник, к которому он периодически обращался – Наран Алексеевич Очир-Горяев, Герой России из Калмыкии, который недавно брал Северск. Его президент упоминал 20 раз, и не только в связи с обстановкой на фронте. Очевидно, президент верен своей идее – опираться на военных, на ветеранов СВО не только на фронте, но и в мирной жизни.

При всей важности СВО Владимир Путин ясно дал понять: хотя военные действия продолжатся и в следующем году, это тема уходящая. Россия твёрдо намерена завершить то, что было начато в феврале 2022 года. «Надо заканчивать», – ответил президент на реплику из Ульяновска о том, что «надоели передачи про Украину». Путин уже смотрит дальше, за горизонт СВО. Можно сказать, что на «Прямой линии» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех пяти часов.

Самый верхний уровень здесь: мы все в России – одна семья, сплочённая общими историческими испытаниями. «Мысль военная» пересекается с «мыслью семейной» в эпизоде с командиром из Дагестана, который поздоровался с Путиным словами «Привет, брат!» Российский президент хочет, чтобы граждане воспринимали его как члена семьи, и, видимо, не случайно накануне «Прямой линии» прошла новость о том, что образ Путина появится в мультсериале «Простоквашино».

Наша большая семья включает в себя и предков, которым мы наследуем, и потомков, перед которыми мы в ответе. В этот раз из уст президента впервые прозвучало послание потомкам, в котором провозглашаются единство и непрерывность нашей истории: «Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени». Это, пожалуй, была самая эмоциональная, я бы даже сказал – трогательная, часть «Прямой линии».

Следующий уровень – Россия как семья народов.

В наступающем году Казань объявлена культурной столицей исламского мира, и это хорошо, потому что Татарстан мог бы поделиться с мусульманами из других стран опытом гармоничного сосуществования разных этнических групп. Башкирия курирует совместный проект с Таджикистаном, и это тоже важно. Сказал президент и о талантливом якутском народе.

Наконец, базовый уровень – это семья как таковая, как союз мужчины и женщины, в котором должны рождаться дети. «Европейским подсвинкам», врущим об агрессивной России, которая спит и видит, как бы на них напасть, пора бы уже уяснить, что больше всего на свете Путин думает не об этих глупостях, а о демографии. Чтобы у России было будущее, её граждане должны рожать больше детей.

Желание и возможность заводить детей зависят от многого, и «Прямая линия» высветила разные грани этой проблемы. Скажем, система материальной поддержки, льгот для молодых семей нуждается в постоянной настройке, и здесь президенту было важно услышать мнение непосредственных пользователей этой системы. Как сделать льготную ипотеку ещё более выгодной? Как распространить её на вторичное жильё? Как добиться того, чтобы при повышении дохода многодетная семья не теряла льготы?

Однако для повышения рождаемости важен не только материальный, но и ценностный аспект. Нужно возвращаться к традиционным ценностям и вместе с тем оставаться современным обществом. Как совместить то и другое? В практическом плане нужно добиться, чтобы молодая женщина могла совмещать карьеру и материнство. Об этом на примере обязательной отработки врачей по окончании учёбы тоже шёл разговор на «Прямой линии».

Владимир Путин обратился к тем, кто пишет книги, снимает фильмы, ставит спектакли: пропагандируйте материнство, отцовство и детство. Я очень надеюсь, что эта реплика будет услышана и станет поводом для серьёзного разговора в творческих союзах. Недавно Владимир Мединский задал мастерам культуры вопрос: «Зачем вы?» Вот и один из ответов. Если говорить о детской литературе, то у нас есть издательства, которые прямо заявляют, что намерены пропагандировать индивидуализм среди детей и подростков. Пора, наверное, как-то с этим разбираться.

И всё же главное – это любовь. Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».