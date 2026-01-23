  • Новость часаКремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Запад лишился объединяющих ценностей
    23 января 2026, 12:40 Мнение

    Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды
    Ушаков рассказал о новом участнике переговоров Путина и Уиткоффа
    Кличко призвал киевлян уезжать из города
    Маск увидел решение проблемы старения

    Понятие Запада, внешне географическое, изначально было шире и глубже географии как таковой. Уже древние греки, впервые разделившие известный им мир на Европу и Азию, стремились провести различие не просто между двумя берегами Эгейского моря, но и между типами человека – европейским и азиатским. Определение этих типов было основано на ценностях. Европейцы ценят честь, мужество, свободу. Азиаты предпочитают мудрость и комфорт, но слабы и склонны быть рабами.

    Еще не было многого из того, что позже, в разные времена, считалось основой противопоставления Востока и Запада или, вернее, Запада и остального мира – поскольку инициатива тут всегда шла с Запада, а каркас этого противопоставления уже существовал. Лишь позже этот каркас оброс, например, христианством, но всё же западное христианство рано почувствовало тягу к обособлению. Если взять, скажем, впечатления Лиутпранда Кремонского от посещения Византии – еще до разделения церквей, – то мы увидим, что они мало отличаются от взгляда воинов Александра на персидскую цивилизацию: зависть к богатству страны, презрение к слабости и лукавству ее жителей и чувство собственного духовного превосходства. Позже похожие переживания толкнули европейскую знать в крестовые походы – разумеется, под предлогом благочестия.

    Так или иначе, на протяжении веков Запад находился в положении стороны, навязывающей свои ценности остальному миру, а незападным голосам, включая голоса русских мыслителей, оставалось только критиковать лицемерие Запада, уличать его в двойных стандартах, в несоответствии провозглашаемых лозунгов и истинных мотивов.

    Осуждалось именно лицемерие, а не сами ценности, поскольку с ними-то зачастую сложно было поспорить. Что плохого – в тогдашнем контексте – было в идее спасти души туземцев-язычников в Америке или Африке? Как и в более поздней концепции «бремени белого человека», несущего прогресс и цивилизацию? Плохо было лишь то, что большие и светлые идеи служили прикрытием для колониализма, суть которого, разумеется, не в приобщении отсталых народов ко Христу или к водопроводу, а в присвоении и эксплуатации чужих богатств.

    Тем не менее Запад, постоянно уличаемый в лицемерии, неутомимо порождал всё новые и новые ценности. Не успели освободить собственных черных рабов, как уже стали пропагандировать ценность свободы, а также равенства и братства. Эти ценности, впрочем, поначалу разделили Запад, и вождю «свободных» людей, диктатору Наполеону, пришлось воевать за порабощение остальной Европы под видом ее освобождения.

    Снова лицемерие на лицемерии, однако в течение ХХ века ценностное измерение Запада, казалось бы, навсегда утвердилось. Теперь это был «свободный мир» под руководством его нового лидера – США, противостоящий на этот раз не язычникам и не дикарям, а «тоталитарным» режимам в разных частях мира. К пафосу свободы и демократии добавился пафос прав человека, объем которых, впрочем, не был постоянным. Так, в середине прошлого века в этот объем еще не входили права сексуальных и расовых меньшинств.

    По сути, претензии Запада на навязывание ценностей были претензиями на установление правил игры. Эти правила неизбежно должны были приводить Запад не только к моральному торжеству, но и прежде всего к экономическому и силовому доминированию. Самым крупным успехом на этом пути был демонтаж СССР. Он осуществлялся именно ради западных ценностей, которые у нас тогда почему-то называли общечеловеческими. Реальным же результатом стала многолетняя подпитка Запада российскими ресурсами, которая отсрочила его очередной кризис.

    Впрочем, жонглирование ценностями неминуемо приводит к их эрозии. Истончается покров лицемерия, истинные мотивы, мотивы хищничества и паразитизма, начинают просвечивать слишком явно. Это хорошо видно на примере судьбы экологических ценностей. Ведь еще совсем недавно экологическая повестка казалась новой идейной базой для глобального доминирования Запада. Борьба с глобальным потеплением была объявлена той линейкой, по которой должны были послушно выстроиться народы и государства. И опять же смысл состоял в том, чтобы увековечить господство развитых стран, искусственно задержав подъем новых индустриальных наций.

    Крушение экологической повестки ради войны с Россией дало колоссальный разоблачительный эффект. Вдалбливали всему миру высосанные из пальца ценности, а потом сами же их и выкинули. В свою очередь, ковидная истерика сильно ударила по идеям свободы и прав человека, так что на общем фоне репрессии в отдельных странах Европы против тех, кто осмеливается назвать украинских нацистов нацистами, воспринимаются как нечто вполне естественное.

    Так постепенно Запад остается без объединяющих ценностей. К примеру, отдельные выкрики в пользу освобождения иранского народа от теократии уже не воспринимаются всерьез, если учесть, что те же люди только что поприветствовали победу исламистов в Сирии. А отсутствие реакции европейцев на все безобразия, которые происходят на Украине, включая отсутствие выборов, коррупцию, гонения на язык и веру, показывает, что соответствующие ценности в Европе просто мертвы.

    Поэтому нынешний раскол Запада по совершенно невероятному, фантасмагорическому гренландскому вопросу нельзя списывать исключительно на личность Дональда Трампа. Личность, конечно, яркая и своеобразная, но есть и глубинные силы, которые проявились бы при том или другом столкновении. И это не силы идей, овладевших массами, а силы освобождения от идей. Отбрасывая лицемерие, Запад избавляется от того, что его объединяло. Остается лишь голое хищничество, причем у хищников нет особых мотивов для того, чтобы действовать стаей.

    В принципе это не столь уж и ненормальная ситуация. В свое время на фоне разговоров о вечном мире, о неизбежности замены вооруженных конфликтов экономическим соревнованием разразилась Первая мировая война. Помимо прочего, она породила, прежде всего в России, определенные смыслы, направленные на преодоление кризиса ценностей. Но сегодня мир стал шире и разнообразнее, поэтому ценностное банкротство Запада, к счастью, может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху, но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российские войска освободили Симиновку в Харьковской области
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии
    Фон дер Ляйен пообещала купить ледокол
    Сын Трампа вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»
    Предложено сократить изучение иностранных языков в средней школе
    Эксперт объяснил изменение качества воды в трубах зимой

    Вашингтон помогает доллару ставить антирекорды

    Доля доллара в мировой торговле впервые снизилась до исторического минимума. И хотя изменения в процентах выглядят небольшими, в абсолютных цифрах это ощутимый показатель. Бенефициаром этого события стал не евро, а китайский юань. Почему доллар сдает позиции юаню? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва в тонкой игре с США сделала изящный дипломатический ход

    Восемнадцать стран участвовали в четверг в подписании устава новой международной организации под названием «Совет мира». России среди них не было – и президент Владимир Путин накануне подробно объяснил, почему наша страна только лишь изучает предложение войти в эту структуру. В заявлении российского лидера видится тонкий дипломатический ход. Какой именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    Датские либералы обожгутся на российском посольстве

    Власти датской столицы все чаще высказывают желание отобрать российскую дипломатическую собственность – земельный участок под российским посольством в центре Копенгагена. Кто именно из датских политиков больше всего требует реализации этого беззакония и почему у него ничего не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации