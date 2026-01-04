  • Новость часаВ аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Обнародовано первое фото похищенного Мадуро
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    Верховный суд назвал число осужденных женщин в 2025 году
    Орбан указал на угрозу инфляции из-за действий США в Латинской Америке
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    23 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать тёплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    19 комментариев
    4 января 2026, 10:05 • Общество

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами.

    В ноябре прошлого года Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Ее реализация должна способствовать «сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов, укреплению российской нации».

    Примечательно, что стратегия называет конкретные угрозы национальной безопасности в информационной сфере: русофобию, дискредитацию русского языка, фальсификацию истории. А первостепенной целью ставит укрепление общероссийской гражданской идентичности. Это значит, что жители любого региона в первую очередь должны видеть себя гражданами страны, а уже потом – представителями конкретной местности, этноса или конфессии. При этом в новом подходе заложен принцип сохранения этнического и языкового многообразия для народов России. Кроме того символическим шагом стала поддержка президентом инициативы о провозглашении 2026 годом единства народов РФ.

    В июле 2025 года были утверждены основы государственной языковой политики, в которой русский язык провозглашается ценностью. «Русский язык – язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Русский язык является одной из основ российской государственности И неразрывно связан с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями», – говорится в Основах государственной языковой политики.

    Положения этого документа прямо влияют и на меры миграционной политики. Будет продолжена работа по внедрению системы оценки знаний русского языка для иностранцев. Мигранты обязаны доказать знание русского для работы или получения образования, в противном случае – покинуть нашу страну.

    Параллельно в 2025 году были приняты и другие меры в миграционной сфере. Президент поручил правительству создать «Цифровой профиль иностранного гражданина» – систему, хранящую сведения о находящихся на территории России иностранцах. Предполагается, что этот инструмент позволит государству эффективнее отслеживать перемещения гостей из зарубежья и управлять миграционными потоками.

    Минувшей весной Путин распорядился создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции. А в феврале 2025 года в России начал действовать реестр контролируемых лиц для иностранцев, предусматривающий ограничения для граждан, нарушающих действующее законодательство.

    Более года в стране проводится двухэтапный эксперимент по апробации новых правил  въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства. На первом этапе в международных аэропортах вокруг Москвы и в автомобильном пункте пропуска Маштаково на границе России и Казахстана осуществлялся сбор биометрических данных: иностранцы сдавали фотографии и отпечатки пальцев.

    Второй этап, который продлится до 30 июня 2026 года, предусматривает, что иностранцы, планирующие безвизовый въезд в РФ, должны зарегистрироваться в специальном приложении, предоставив в онлайн-режиме фотографии и биометрические персональные данные.

    Таким образом, прошедший год стал периодом стратегических изменений в миграционной и национальной политике России. Эксперты, комментируя эти перемены, указывают на их комплексный характер и связывают их как с ответом власти на запросы  общества, так и усилением внешних угроз.

    По мнению Кирилла Кабанова, члена СПЧ, изменения в миграционных и языковых вопросах назревали не первый год. «Мы давно ждали этих перемен. Старые концепции писались ещё в 90-е годы фактически под диктовку Запада, а некоторые наши правозащитники, которые проводили изменения через российские законы, затем получали награды в зарубежных посольствах», – рассказал Кабанов.

    Он подчеркнул, что вектор изменений стал очевиден после принятия ряда новых законодательных норм. «Прежде всего ужесточились уголовные наказания и ответственность за легализацию незаконной миграции, на чем сегодня сосредоточена основная работа правоохранителей», – пояснил собеседник. Главным идеологическим сдвигом член СПЧ называет обновление Стратегии государственной национальной политики, в которой

    «мы наконец заговорили о государствообразующем народе, о его роли как гаранта многонационального мира».

    В практической плоскости, по словам Кабанова, изменился сам подход к миграции. «Впервые за все время существования миграционной политики мы видим, что миграционный вопрос поставлен именно с позиции того, что мигрант приезжает в Россию на определенный срок к конкретному работодателю. То есть это именно трудовая миграция, а не переселение», – пояснил он.

    Ключевыми факторами, усилившими этот курс, правозащитник называет угрозы терроризма, экстремизма и распространение идей радикального исламизма. «Важно не путать это с традиционным исламом, потому что именно радикализм является основой для международного терроризма», – отмечает Кабанов.

    Научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков указал, что миграционный кризис в мире и особенно в Европе насторожил российское общество. «Это отчетливо проявилось в отношении к поведению мигрантов и к формированию этнических анклавов. Возникла потребность навести порядок – и это был ответ на внутренний общественный запрос, усиленный европейским опытом», – отметил ученый.

    Член Общественной палаты Максим Григорьев указал на объективные причины настороженности россиян в отношении мигрантов. «Значительная часть приезжих не стремится принимать российские традиции и жить по общим правилам. Мы видим и феномен преступных этнических группировок», – отметил общественник. –

    «Поэтому происходящие сейчас изменения – это попытка привести ситуацию в нормальное состояние, характерное для устойчивого многонационального государства».

    Член СПЧ Кабанов прогнозирует, что в ближайшие годы изменится подход и к программе переселения соотечественников. «Самое главное – в Россию будут приезжать те, кто разделяет наши культурно-исторические ценности».

    Тишков связывает процессы выстраивания стратегии национальной политики с вопросом идентичности: «В новой стратегии одной из центральных тем стало обеспечение запросов русского народа, а формирование общей российской идентичности выдвинуто на ключевое место наряду с этнокультурным развитием, поддержкой народов России и обеспечением межнационального мира и согласия».

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев подчеркнул важность утверждения государством основ языковой политики. «Мы наконец-то определимся с понятием государственного языка. Русский язык – не как «старший брат», а как язык государственных документов. Это не ущемляет права других народов», – сказал эксперт.

    Журавлев полагает, что 2026 год – как Год единства народов России – станет этапом практической реализации административных, культурных и политических мер, которые были приняты в 2025 году. По его мнению, к 2030 году это изменит повседневную реальность.

    «Легально работающие мигранты, скорее всего, будут гражданами России и будут говорить по-русски.

    Мы станем более похожими друг на друга, сохранив национальные отличия.

    Как рассказывал мне один дагестанец, ныне депутат Госдумы: в Дагестане он кумык, в Москве – дагестанец, а в Лондоне – русский. Так, вероятно, будет и с мигрантами», – описал перспективы политолог.

    Главное
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле
    Представитель Долиной оценил данные об отмене ее концерта в Москве
    Mercedes-Benz подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую
    Актер Андрей Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Перейти в раздел

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации