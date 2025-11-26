  • Новость часаГермания объявила о заморозке процедуры вступления Грузии в ЕС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пупупу стало претендентом на слово года в России
    Телеведущего Соловьева планировали убить отравленной пиццей
    Суд принял иск Безрукова за продажу масок с его изображением
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    Совфед одобрил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    2 комментария
    26 ноября 2025, 18:10 • Общество

    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России

    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной нацполитики до 2036 года. Документ устанавливает принципиально новый статус русского народа, языка и культуры в госполитике. Как отмечают эксперты, государство берет на себя обязательства активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности, что кардинально меняет сложившуюся за последние десятилетия практику в области миграции.

    Владимир Путин утвердил стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января, сменив предшествующую норму, принятую еще в 2012 на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Новая стратегия состоит из шести разделов, в которых 61 пункт. Одна из главных задач – к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85%. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90% граждан.

    Как пишет РИА «Новости», стратегия подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма. Одной из угроз названо использование НКО в национально-культурной сфере для продвижения интересов других стран в ущерб интересам России.

    Кроме того, в стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня. Отдельное внимание в документе уделено русскому народу.

     «Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Вместе с тем более 80% населения Российской Федерации – это русские. Таким образом, в новой стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Политолог подчеркнул, что в документе обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и культуры. «Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте – наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», – уточнил собеседник.

    Принципиально важной является предусмотренная стратегией задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах России. «Главный рецепт – не пытаться воспроизводить практики Советского Союза. Национальная политика СССР, попытка создания прообразов национальных государств внутри большого объединения привела к его развалу. Поэтому чем меньше будет советского опыта в Донбассе и Новороссии и чем больше акцента на русской идентичности – тем лучше», – считает Минченко.

    «Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – добавляет Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Зафиксированная в стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны.

    Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов.

    Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

    «Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

    «Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

    «Также важно, что стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

    «Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов,

    пытающихся бить по единству России. Таким образом, стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

    «Стратегия государственной национальной политики – важнейший стратегический документ, который определяет вектор развития на ближайшие десять лет», – сказал Александр Брод, член СПЧ и президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте.

    По его словам, новая стратегия более развернутая по сравнению с предыдущей. Одно из новшеств – это целевые показатели и критерии оценки реализации документа. «Но ориентация на развитие и укрепление единства народов России остается неизменной», – подчеркнул правозащитник.

    Спикер перечислил ключевые аспекты документа, отметив пункт, согласно которому права граждан должны быть защищены независимо от национальной, религиозной, социальной принадлежности. «Это фундамент, способствующий самореализации народов России, формированию гражданской идентичности при сохранении этнического многообразия, поддержке и развитии национальных культур, языков, традиций», – пояснил Брод, уточнив, что поставленные президентом цели обеспечат устойчивый суверенитет страны.

    Впрочем, при реализации стратегии неизбежно придется столкнуться с некоторыми вызовами.

    В первую очередь речь о внешних угрозах. «В предыдущие годы предпринимались попытки спровоцировать межнациональные волнения в ряде регионов, в том числе Дагестане, Башкортостане, Республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкесии. Во всех этих случаях явно ощущался внешний след, а также обработка населения через социальные сети», – напомнил спикер.

    «Не стоит забывать и о внутренних проблемах: это недостаточное внимание к вопросам национальной и миграционной политики, нерешенность некоторых социально-экономических вопросов, не всегда корректные публикации в Интернете и СМИ, которые подогревают негативные настроения», – добавил он.

    «Всеми этими вопросами нужно планомерно заниматься. Неслучайно в стратегии усилена ответственность региональных властей. Мы видим четкую позицию президента и действия властных структур, но порой на уровне муниципалитетов вопросам государственно-национальной политики не уделяется должного внимания», – заметил Брод.

    На этом фоне важно, что в стратегию вписаны институты гражданского общества, которые могут сыграть большую роль при выявлении и разрешении конфликтов. Речь идет о диалоге с органами власти, общественном контроле, медитации, мониторинге и просвещении с их стороны. Кроме того,

    стратегия предусматривает ликвидацию последствий антироссийской пропаганды и национализма в Донбассе и Новороссии.

    «Чтобы укрепить российские ценности в находившихся в составе Украины территориях, необходимо выстраивать систему управления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в соответствии с законодательством России», – отметил член СПЧ.

    «Ответственные профессиональные управленцы должны запускать культурно-просветительские, образовательные проекты, вовлекать в эту деятельность гражданских активистов, профессиональных ученых, лидеров общественного мнения, журналистов», – добавил он.

    «Речь идет о перезапуске общественно-политических процессов в новых регионах, перенастройке системы воспитания и образования в соответствии с российскими традиционными духовно-нравственными ценностями», – уточнил спикер.

    Наконец, стратегия предусматривает защиту соотечественников за рубежом. «Это отдельное направление, которое требует и совершенствования юридической защиты, и мер общественной дипломатии, и давления на недружественные страны, чтобы остановить дискриминацию наших соотечественников», – добавил собеседник. Эксперты особо отмечают, что воссоединение исторических территорий с Россией стало важным событием для укрепления гражданской идентичности, вызвало патриотический подъем.

    Главное
    Германия объявила о заморозке процедуры вступления Грузии в ЕС
    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово
    Российские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    Генсек НАТО спрогнозировал равное число мужчин и женщин в армии в будущем
    Космонавт Зубрицкий назвал самый ненужный навык в космосе
    Суд разрешил допросить актеров Ярмольника, Цыганова и Снигирь по делу Тарасовой
    Умер актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации