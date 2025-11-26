Фестивали плова разошлись с национальной политикой России

Tекст: Анастасия Куликова

Владимир Путин утвердил стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января, сменив предшествующую норму, принятую еще в 2012 на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

Новая стратегия состоит из шести разделов, в которых 61 пункт. Одна из главных задач – к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85%. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90% граждан.

Как пишет РИА «Новости», стратегия подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма. Одной из угроз названо использование НКО в национально-культурной сфере для продвижения интересов других стран в ущерб интересам России.

Кроме того, в стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня. Отдельное внимание в документе уделено русскому народу.

«Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Вместе с тем более 80% населения Российской Федерации – это русские. Таким образом, в новой стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Политолог подчеркнул, что в документе обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и культуры. «Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте – наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», – уточнил собеседник.

Принципиально важной является предусмотренная стратегией задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах России. «Главный рецепт – не пытаться воспроизводить практики Советского Союза. Национальная политика СССР, попытка создания прообразов национальных государств внутри большого объединения привела к его развалу. Поэтому чем меньше будет советского опыта в Донбассе и Новороссии и чем больше акцента на русской идентичности – тем лучше», – считает Минченко.

«Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – добавляет Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Зафиксированная в стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны.

Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов.

Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

«Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

«Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

«Также важно, что стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

«Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов,

пытающихся бить по единству России. Таким образом, стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

«Стратегия государственной национальной политики – важнейший стратегический документ, который определяет вектор развития на ближайшие десять лет», – сказал Александр Брод, член СПЧ и президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте.

По его словам, новая стратегия более развернутая по сравнению с предыдущей. Одно из новшеств – это целевые показатели и критерии оценки реализации документа. «Но ориентация на развитие и укрепление единства народов России остается неизменной», – подчеркнул правозащитник.

Спикер перечислил ключевые аспекты документа, отметив пункт, согласно которому права граждан должны быть защищены независимо от национальной, религиозной, социальной принадлежности. «Это фундамент, способствующий самореализации народов России, формированию гражданской идентичности при сохранении этнического многообразия, поддержке и развитии национальных культур, языков, традиций», – пояснил Брод, уточнив, что поставленные президентом цели обеспечат устойчивый суверенитет страны.

Впрочем, при реализации стратегии неизбежно придется столкнуться с некоторыми вызовами.

В первую очередь речь о внешних угрозах. «В предыдущие годы предпринимались попытки спровоцировать межнациональные волнения в ряде регионов, в том числе Дагестане, Башкортостане, Республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкесии. Во всех этих случаях явно ощущался внешний след, а также обработка населения через социальные сети», – напомнил спикер.

«Не стоит забывать и о внутренних проблемах: это недостаточное внимание к вопросам национальной и миграционной политики, нерешенность некоторых социально-экономических вопросов, не всегда корректные публикации в Интернете и СМИ, которые подогревают негативные настроения», – добавил он.

«Всеми этими вопросами нужно планомерно заниматься. Неслучайно в стратегии усилена ответственность региональных властей. Мы видим четкую позицию президента и действия властных структур, но порой на уровне муниципалитетов вопросам государственно-национальной политики не уделяется должного внимания», – заметил Брод.

На этом фоне важно, что в стратегию вписаны институты гражданского общества, которые могут сыграть большую роль при выявлении и разрешении конфликтов. Речь идет о диалоге с органами власти, общественном контроле, медитации, мониторинге и просвещении с их стороны. Кроме того,

стратегия предусматривает ликвидацию последствий антироссийской пропаганды и национализма в Донбассе и Новороссии.

«Чтобы укрепить российские ценности в находившихся в составе Украины территориях, необходимо выстраивать систему управления в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в соответствии с законодательством России», – отметил член СПЧ.

«Ответственные профессиональные управленцы должны запускать культурно-просветительские, образовательные проекты, вовлекать в эту деятельность гражданских активистов, профессиональных ученых, лидеров общественного мнения, журналистов», – добавил он.

«Речь идет о перезапуске общественно-политических процессов в новых регионах, перенастройке системы воспитания и образования в соответствии с российскими традиционными духовно-нравственными ценностями», – уточнил спикер.

Наконец, стратегия предусматривает защиту соотечественников за рубежом. «Это отдельное направление, которое требует и совершенствования юридической защиты, и мер общественной дипломатии, и давления на недружественные страны, чтобы остановить дискриминацию наших соотечественников», – добавил собеседник. Эксперты особо отмечают, что воссоединение исторических территорий с Россией стало важным событием для укрепления гражданской идентичности, вызвало патриотический подъем.