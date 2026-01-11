New York Post: Обезумевший мужчина застрелил шесть человек в Миссисипи

Tекст: Антон Антонов

Стрельба произошла вблизи города Уэст-Поинт, когда 24-летний Дарика Мур открыл огонь в трех разных районах. По словам полиции, он начал стрелять, когда ему помешали изнасиловать одну из жертв, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

«Обезумевший мужчина убил шестерых человек, в том числе семилетнюю девочку», – пишет издание. Предположительно, среди жертв оказались отец, дядя и брат подозреваемого, а также семилетняя девочка и двое мужчин-братьев, один из которых был священнослужителем. Власти подчеркивают, что Мур действовал в одиночку и ранее не попадал в поле зрения полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Солт-Лейк-Сити сообщила о двух погибших и шести раненых в результате стрельбы возле похоронной процессии. В США застрелили главу центра термоядерного синтеза Массачусетского института.