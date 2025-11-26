Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.6 комментариев
Стратегия нацполитики признала угрозой несвойственную региону концентрацию мигрантов
Стратегия нацполитики: Несвойственная концентрация мигрантов создает угрозу
Несвойственная региону концентрация этнических общностей на отдельных территориях, возникшая в результате миграционных процессов, названа угрозой в Стратегии государственной национальной политики России до 2036 года.
«На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности РФ:… к) формирование на отдельных территориях несвойственных им мест повышенной концентрации определенных этнических общностей, обусловленное внешними миграционными процессами», – приводит РИА «Новости» текст документа.
Среди приоритетов государственной национальной политики названы противодействие неонацизму, русофобии, расизму и ксенофобии, а также укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Особое внимание уделяется профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве, недопущению дискриминации и соблюдению принципа равенства.
Также стратегия предполагает укрепление российской гражданской идентичности, основанной на традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностях, а также сохранение этнокультурного и языкового многообразия страны. В рамках реализации документа запланированы просветительские инициативы для предупреждения сепаратизма и радикализма.
Документом установлены целевые показатели к 2036 году: не менее 85% граждан России должны положительно оценивать межнациональные отношения, а минимум 90% россиян – отмечать отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку.
Отдельно подчеркивается, что размывание культурно-исторических ценностей рассматривается как угроза национальной безопасности. Вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за усилий недружественных стран по расколу общества России, следует из Стратегии. Проблемы, обусловленные нарастающей в мире русофобией, становятся все более актуальными в сфере межнациональных отношений, сказано в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».