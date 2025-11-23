Межрелигиозный форум собрал более 600 участников в НЦ «Россия»

Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.6 комментариев
Более 600 представителей разных религиозных конфессий и молодежи собрались на форуме в НЦ «Россия», чтобы обсудить вопросы духовных ценностей и единства.
Международный межрелигиозный молодежный форум собрал 23 ноября в Национальном центре «Россия» более 600 лидеров религиозных конфессий, представителей власти, экспертов и студентов. Организатором мероприятия выступило Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. Форум стал частью национального проекта «Молодежь и дети».
Открытие началось с исполнения государственного гимна России хором Сретенской духовной академии. Участники заслушали приветствие Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко: «В этом многообразии – наша сила и наш огромный потенциал». Министр науки РФ Валерий Фальков отметил важность формирования у молодежи гармоничной и ответственной личности и напомнил, что подготовка форума велась целый год и объединила 25 тыс. молодых людей по всей стране.
Заместитель главы Росмолодежи Юрий Лескин передал обращение главы организации Григория Гурова, выразив уверенность в необходимости укрепления духовно-нравственных ценностей через диалог и совместную деятельность. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева призвала: «Пусть ваши голоса будут услышаны, а совместные усилия укрепят фундамент духовно-нравственных ценностей для будущих поколений».
В течение дня гости приняли участие в сессиях, посвященных актуальным вопросам: традициям, семейным ценностям, роли религии в цифровую эпоху, вопросам идентичности, взаимодействию религии и искусственного интеллекта, а также социальным проектам конфессий. Форум был призван углубить межконфессиональный диалог, способствовать гармонизации отношений между представителями разных религий и популяризировать традиционные ценности среди молодежи.
