  • Новость часаВласти Ирана сообщили о задержании лидеров протестов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
    Захарова высмеяла заявление главы МО Британии о «похищении» Путина
    Telegraph: В ЕС обсуждают изгнание военных США из Европы
    СМИ узнали о новом приказе Трампа относительно Гренландии
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    FT: Европа напугана молчанием НАТО в ответ на угрозы Трампа
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Посол России объяснил проблемы у ПВО в Венесуэле во время атаки США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    34 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    18 комментариев
    11 января 2026, 15:49 • Новости дня

    Водитель внедорожника сбил пограничника при попытке выезда с Украины в Румынию

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе украинско-румынской границы водитель Range Rover с пассажирами попытался прорваться через заграждения, сбив при этом пограничника, который получил тяжелые травмы, сообщила Госпогранслужба Украины.

    Отмечается, что на пограничном пункте на Буковине внедорожник Range Rover с иностранной регистрацией совершил попытку незаконно пересечь границу Украины с Румынией. За рулем автомобиля находился мужчина, в салоне также было еще несколько человек, передает РИА «Новости».

    Как заявили в Госпогранслужбе Украины, водитель проигнорировал требование остановиться и направил машину на пограничников, совершив опасный маневр и пытаясь прорвать инженерные заграждения.

    В результате наезда один из сотрудников получил тяжелые травмы и был госпитализирован. После инцидента пограничники и полиция обнаружили автомобиль и задержали шестерых человек, находившихся в машине. Поиски водителя, скрывшегося с места происшествия, продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины появятся бетонные блоки у пограничных пунктов после серии попыток прорыва автомобилей через границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские пограничники задержали мужчину с Украины, который пытался пересечь Днестр на надувной лодке и запросил убежище. В Румынию уже сбежали более 26 тыс. солдат ВСУ, что соответствует численности армейского корпуса.

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    Комментарии (30)
    10 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света

    Жители пригорода Киева перекрыли трассу из-за отключения света на 40 часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе, сообщают украинские издания.

    Жители села Софиевская Борщаговка к западу от Киева перекрыли автомобильную трассу, чтобы обратить внимание властей на отсутствие электроэнергии в течение уже сорока часов, передает ТАСС.

    Акция прошла возле жилого комплекса «Барселона». По данным издания «Фокус» около десяти человек заблокировали движение по шестиполосной дороге, несмотря на сигналы от водителей, и не покидали проезжую часть.

    Село активно застраивается многоэтажными домами, что увеличивает количество жителей, оказавшихся без света. Проблемы с энергоснабжением продолжаются вторую неделю не только в Киевской области, но и в других регионах Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

    А накануне в Киеве прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении. После серии взрывов в Киеве остались без электроснабжения более 500 тыс. потребителей.


    Комментарии (13)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 07:18 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» сохраняет высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    За последние сутки штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись в Сумском районе на 12 участках и еще на трех в Краснопольском. Общее продвижение на этом направлении составило до 750 м, при этом авиация ВКС России нанесла результативные удары по тыловым районам украинских войск, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не зафиксировано, однако артиллерия и расчеты FPV-дронов продолжили наносить удары по позициям противника в районах Рыжевки и Павловки.

    В Харьковской области сохраняется высокая интенсивность боев, наблюдается продвижение российских штурмовых групп на всех участках фронта. В районе Старицы отмечено продвижение на четырех участках на 300 м, где активно применялись тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

    В лесу юго-западнее Лимана штурмовые подразделения заняли одну позицию ВСУ, продвинувшись на 300 м. В Волчанских Хуторах «Северяне» заняли 15 зданий и закрепились, продвижение составило до 350 м.

    В районе Меловое-Хатнее ударами беспилотников «Герань-2» уничтожен пункт дислокации украинской мотопехоты, а огнем ТОС поражены позиции территориальной обороны в районе Ольховатки. На Липцовском участке существенных изменений не произошло, но «Северяне» продолжили наносить удары по маршрутам снабжения противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса на Украине.

    Комментарии (3)
    11 января 2026, 15:25 • Новости дня
    ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которые были выведены из населенного пункта Святопетровка Запорожской области, по ошибке подверглись атаке со стороны украинских союзных подразделений, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Часть сил 425-го отдельного штурмового полка Вооружённых сил Украины была уничтожена по ошибке собственными союзными подразделениями, передает ТАСС.

    По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные приняли своих солдат за российских бойцов.

    Кимаковский уточнил, что инцидент произошёл после вывода подразделения из населённого пункта Святопетровка Запорожской области.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 00:39 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область увеличилось до четырех
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область увеличилось до четырех
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.

    У одной женщины диагностирована черепно-мозговая травма, у другой – проникающее ранение брюшной полости, еще у одной женщины и мужчины – легкие порезы. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщил Гусев в Telegram.

    Силами дежурных ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над Воронежем и двумя районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 17 беспилотных летательных аппаратов.

    В результате атаки повреждения получили семь многоквартирных домов, включая один строящийся, в двух из них возникли возгорания, которые оперативно потушили. Также повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

    Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории региона. Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА объявлена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 21:35 • Новости дня
    Стало известно о пытках и похищениях в 225-м полку ВСУ

    Штурмовики 225-го полка ВСУ использовали солдат в качестве приманки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    225-й полк ВСУ применял похищенных военнослужащих смежных подразделений для выявления позиций, ограничивал их свободу и подвергал пыткам, включая избиения, сообщают российские силовики.

    Штурмовики 225-го полка ВСУ похищали военнослужащих смежных подразделений и удерживали их в подвалах. Представитель российских силовых структур подчеркнул в интервью РИА «Новости», что таких солдат также использовали как приманку для выявления огневых точек во время штурмовых действий. Командование части, по его словам, держит личный состав в страхе и устанавливает строгие ограничения.

    Родственники украинских военных добиваются расследования в отношении командира полка Олега Ширяева, уточнил собеседник агентства. Попавшим в 225-й полк разрешалось посещать душ и туалет только под конвоем, а также принимать пищу исключительно под контролем.

    Командование изымало у военнослужащих телефоны и военные билеты, ограничивало их контакты с родственниками. В учебных центрах полка практиковались «ямы» и «деревья правды», к которым украинских солдат привязывали и избивали, добавили в российских силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики из состава бывшего полка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) бросили сводное подразделение 169-го учебного центра ВСУ в опасную зону ради сохранения собственных бойцов.

    Ранее украинский пленный Виктор Мовчан подтвердил наличие жестких наказаний внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    А родственники солдат заявили, что мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении удерживают в ямах неделями и подвергают избиениям.

    Комментарии (3)
    10 января 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя
    В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронеже сбиты около десяти украинских беспилотников, пострадали два мирных жителя, в одной из квартир произошел пожар, возгорание потушено, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «Всего на данный момент дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено, уничтожено и подавлено уже около десяти беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев в Telegram.

    В результате атаки БПЛА пострадали два мирных жителя: мужчина получил осколочные ранения, а женщина – травму головы. Обломки сбитых БПЛА повредили остекление и фасады в трех многоквартирных домах и еще одном строящемся здании. Еще в одном доме в квартире возник пожар, который был оперативно потушен. Как минимум один автомобиль получил повреждения.

    На всей территории Воронежской области действует режим опасности атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, были задержаны несколько поездов

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 02:48 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    «В Киеве слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прозвучал взрыв.


    Комментарии (0)
    11 января 2026, 08:04 • Новости дня
    ВСУ решили вывести расчеты дроноводов из Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командование украинской армии начало вывод расчетов полка беспилотных систем из Сумской области, эти расчеты участвовали в атаке на Курскую область, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Речь идет о 411-м полке беспилотных систем, он понес потери в ходе боестолкновений с группировкой «Север», сказал собеседник ТАСС.

    Источник добавил, что у этого украинского полка на вооружении были ударные дроны Vampire («Баба-яга») и «Дартс», с их помощью ВСУ атаковали Курскую область.

    Ранее сообщалось, что группировка ВС России «Север» сохранила высокие темпы продвижения в Сумской области, на Харьковском направлении фиксируется высокая интенсивность боев.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 15:22 • Новости дня
    В Киевской области люди вышли на протест из-за отсутствия электричества
    В Киевской области люди вышли на протест из-за отсутствия электричества
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители села Гореничи, которое находится под Киевом, вышли на акцию протеста из-за отсутствия электроэнергии в своих домах, сообщают украинские издания.

    Как пишет «Политика Страны», у жителей села Гореничи Бучанского района отсутствует электроэнергия в домах уже четвертые сутки.

    Накануне группа жителей в пригороде Киева блокировала шестиполосную дорогу после почти двух суток отсутствия электроснабжения в жилом комплексе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве была приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за массовых аварийных отключений электроэнергии.

    В Киеве также прекратили работу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые нуждаются в восстановлении. После серии взрывов в Киеве остались без электроснабжения более 500 тыс. потребителей.

    Комментарии (4)
    10 января 2026, 17:49 • Новости дня
    В Харькове прогремели взрывы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Харькове вечером прогремела серия взрывов, сообщает издание «Общественное».

    Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что один из взрывов повредил объект инфраструктуры в Слободском районе города, передает РИА «Новости».

    Терехов добавил, что пока детали о характере повреждений и о самом объекте не разглашаются. По словам мэра, на месте работают экстренные службы.

    Кроме того, взрыв произошел в Чернигове на севере Украины. В связи с происходящим в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога, пишет ТАСС.

    Ранее в Одессе и Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, прогремели взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с 29 декабря на 30 декабря в подконтрольных киевскому режиму городах Одесса и Харьков произошли взрывы.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 12:16 • Новости дня
    На Украине заявили о самой сложной ситуации с энергоснабжением за всю зиму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В крупнейшем украинском энергохолдинге «ДТЭК» заявили о критической обстановке с электроснабжением в Киеве и Днепропетровской области из-за аварий.

    «Сейчас самая сложная ситуация со светом за эту зиму», – заявил холдинг, передает ТАСС.

    По данным компании, наблюдаются серьезные трудности с передачей электроэнергии в Днепропетровске и регионе, а также в Киеве и Киевской области.

    В отдельных районах Печерского и Голосеевского округов, а также на левом берегу Киева, продолжаются внеплановые отключения электроэнергии. Энергетическая система работает с перебоями, что приводит к частым авариям.

    В субботу в украинской столице полностью остановили работу систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта из-за масштабных аварийных отключений.

    До этого в Киеве перестали работать две ТЭЦ.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 01:33 • Новости дня
    НАБУ провело обыски у водителя экс-главы офиса Зеленского

    НАБУ провело обыски у водителя экс-главы офиса Зеленского Ермака

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках антикоррупционного расследования у водителя Андрея Ермака, который прежде занимал пост главы офиса Владимира Зеленского, прошли обыски, сообщили украинские СМИ.

    В ходе следственных мероприятий сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изъяли телефоны и другие электронные устройства, передает ТАСС.

    Информация о том, удалось ли получить какие-либо данные, имеющие отношение к расследованию, не разглашается. Расследование, в котором фигурирует Ермак, продолжается, а его активная фаза, по словам источников, сохраняется.

    Источники заявили, что в НАБУ понимают «общественный запрос на скорый результат». Однако ведомство не собирается искусственно ускорять процесс, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 23:59 • Новости дня
    ПВО сбила 33 украинских беспилотника над регионами России
    ПВО сбила 33 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск 17 аппаратов были уничтожены над территорией Воронежской области. Восемь беспилотников были сбиты в небе над Курской областью. Пять аппаратов ликвидированы в Брянской области. Три беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 14:26 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали улучшение энергоснабжения Киева через четыре дня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ситуация со снабжением энергией украинской столицы станет лучше не раньше, чем через четыре дня, заявила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

    Сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений, чтобы существенно улучшить энергоснабжение города, необходимо время, указала Свириденко, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что такое улучшение может случиться только к четвергу, то есть к 15 января.

    Ранее крупнейший украинский энергохолдинг «ДТЭК» заявил о критической обстановке с электроснабжением в Киеве и Днепропетровской области из-за аварий.

    До этого в украинской столице перестали работать две ТЭЦ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Трамп оценил идею назначить Рубио «президентом» Кубы
    В Киевской области начался новый протест из-за блэкаута
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Газпром указал на снижение запасов газа в Германии и Франции
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
    На Земле произошла вторая с начала года сильнейшая магнитная буря

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации