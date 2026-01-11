Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что на пограничном пункте на Буковине внедорожник Range Rover с иностранной регистрацией совершил попытку незаконно пересечь границу Украины с Румынией. За рулем автомобиля находился мужчина, в салоне также было еще несколько человек, передает РИА «Новости».

Как заявили в Госпогранслужбе Украины, водитель проигнорировал требование остановиться и направил машину на пограничников, совершив опасный маневр и пытаясь прорвать инженерные заграждения.

В результате наезда один из сотрудников получил тяжелые травмы и был госпитализирован. После инцидента пограничники и полиция обнаружили автомобиль и задержали шестерых человек, находившихся в машине. Поиски водителя, скрывшегося с места происшествия, продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины появятся бетонные блоки у пограничных пунктов после серии попыток прорыва автомобилей через границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские пограничники задержали мужчину с Украины, который пытался пересечь Днестр на надувной лодке и запросил убежище. В Румынию уже сбежали более 26 тыс. солдат ВСУ, что соответствует численности армейского корпуса.