Молдавские пограничники задержали переплывшего Днестр украинского уклониста

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинец переплыл на надувной лодке пограничную с Молдавией реку Днестр, но пограничники пункта «Тудора-1» задержали нарушителя, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал пограничной полиции Молдавии.

Отметим что после начала конфликта на Украине молдавские пограничники почти еженедельно задерживают мужчин призывного возраста. Украинцы пробуют нелегально переправиться через границу с помощью граждан Молдавии. По словам экс-главы МВД Молдавии Адриана Эфроса, всего за это время заведено более 800 уголовных дел по фактам незаконной миграции с Украины.

В то же время руководитель пограничной полиции Молдавии Руслан Галушка заявил каналу TV-8, что количество украинских уклонистов, бежавших в Молдавию от мобилизации, за последний год выросло в два с половиной раза. Причина в ухудшении ситуации на фронте. По его словам, за этот период отмечено около 20 тыс. подобных фактов.

Галушка добавил, что далее, как правило, нарушители просят убежища в Молдавии, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. По его словам, в большинстве своем эти люди затем уезжают в страны Евросоюза.

В числе беженцев из страны оказался и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. После того, как власти Украины приняли решение запретить бывшим дипломатам выезжать за границу, он был вынужден бежать в Польшу.

При этом число сбежавших солдат ВСУ в Румынию сравнялось с армейским корпусом. Их уже более 26 тыс. бойцов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в новой военной стратегии Молдавии на 2025–2035 годы Россия названа ключевым риском, отдельное внимание уделено присутствию российских миротворцев в Приднестровье.