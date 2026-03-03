МИД ОАЭ ответил на слухи о проблемах с ПВО

Эмираты опровергли данные Bloomberg об истощении запасов ракет ПВО

Tекст: Мария Иванова

Внешнеполитическое ведомство Эмиратов назвало ложными сообщения Bloomberg о якобы имеющем место истощении оборонительных возможностей государства, передает РИА «Новости». Дипломаты подчеркнули, что страна обладает всем необходимым для защиты.

Ранее американские журналисты заявляли, что ОАЭ и Катар обратились к союзникам за срочной помощью. В публикации говорилось, что запасов ракет для комплексов Patriot в Дохе хватит лишь на четыре дня при текущей интенсивности использования.

«Министерство иностранных дел категорически отвергает ложные и вводящие в заблуждение заявления, опубликованные агентством Bloomberg, относительно передовых оборонных возможностей Объединенных Арабских Эмиратов», – говорится в официальном заявлении.

Власти страны заверили, что располагают интегрированной и многоуровневой системой противовоздушной обороны. Также отмечается наличие значительного стратегического запаса боеприпасов для длительного реагирования на любые угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупредило о возможном истощении арсеналов ракет-перехватчиков у стран Персидского залива в течение нескольких дней.

Министерство обороны ОАЭ проинформировало о задействовании систем ПВО из-за очередного ракетного залпа с территории Ирана. Ранее оборонное ведомство эмиратов отчиталось о перехвате 165 баллистических ракет и сотен беспилотников за одни сутки.