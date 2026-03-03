Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
МИД ОАЭ ответил на слухи о проблемах с ПВО
Эмираты опровергли данные Bloomberg об истощении запасов ракет ПВО
В Абу-Даби категорически отвергли информацию западных СМИ о критической нехватке ракет-перехватчиков для отражения воздушных угроз.
Внешнеполитическое ведомство Эмиратов назвало ложными сообщения Bloomberg о якобы имеющем место истощении оборонительных возможностей государства, передает РИА «Новости». Дипломаты подчеркнули, что страна обладает всем необходимым для защиты.
Ранее американские журналисты заявляли, что ОАЭ и Катар обратились к союзникам за срочной помощью. В публикации говорилось, что запасов ракет для комплексов Patriot в Дохе хватит лишь на четыре дня при текущей интенсивности использования.
«Министерство иностранных дел категорически отвергает ложные и вводящие в заблуждение заявления, опубликованные агентством Bloomberg, относительно передовых оборонных возможностей Объединенных Арабских Эмиратов», – говорится в официальном заявлении.
Власти страны заверили, что располагают интегрированной и многоуровневой системой противовоздушной обороны. Также отмечается наличие значительного стратегического запаса боеприпасов для длительного реагирования на любые угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупредило о возможном истощении арсеналов ракет-перехватчиков у стран Персидского залива в течение нескольких дней.
Министерство обороны ОАЭ проинформировало о задействовании систем ПВО из-за очередного ракетного залпа с территории Ирана. Ранее оборонное ведомство эмиратов отчиталось о перехвате 165 баллистических ракет и сотен беспилотников за одни сутки.