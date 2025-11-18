Форум «Дигория» собрал 100 молодых ученых и экспертов в Сенеже

Tекст: Ольга Иванова

VII Всероссийский форум «Дигория» открылся 18 ноября в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». На одной площадке собрались 100 лучших молодых ученых и специалистов социально-гуманитарного профиля, а также представители креативных и технологических индустрий со всей страны. Главная цель форума – совместно разработать проекты, способствующие решению актуальных государственных задач и развитию российского общества.

Открывая форум, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко подчеркнул стратегическую важность социально-гуманитарных профессий для России: «Специалисты социально-гуманитарного профиля – это те, кто способен защитить ценностный суверенитет России и бороться с мифами и фейками, кто в состоянии системно, глубоко и профессионально анализировать информационное пространство, создавать правильную картину будущего, потому что мишенью наших оппонентов всегда является подрастающее поколение».

По его словам, форум помогает сформировать у молодежи управленческие компетенции, критически важные для развития страны.

В течение четырех дней участники работают в пяти направлениях: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение». До основной программы участники прошли онлайн-этап, где эксперты и руководители направлений подготовили их к интенсивной групповой работе и озвучили лучшие инициативы, которые в дальнейшем будут реализованы. Программа предусматривает лекции, обсуждения с федеральными экспертами, встречи с представителями органов власти, а также персональные консультации и карьерные собеседования.

Гендиректор Президентской платформы Андрей Бетин отметил, что форум ждет от участников свежих взглядов на современные процессы и готово поддерживать лучшие проекты до их воплощения. Он также напомнил об успехах Мастерской политического образования «Дигория», базирующейся в «Сенеж», и выразил уверенность, что «крепнущее сообщество выпускников »Дигории« способно вести страну к новым победам». За год Мастерская провела несколько образовательных интенсивов и конкурсов, а многие выпускники уже реализуют масштабные инициативы.

Руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев добавил, что участникам форума предоставляются широкие возможности личностного и профессионального роста. По его словам, развитые знания и компетенции выпускников напрямую влияют на будущее России, а результатом работы на форуме должны стать не только новые знакомства и идеи, но и проекты, карьерные возможности и траектории развития для каждого участника.