МЧС Камчатки переведено в режим повышенной готовности из-за циклона
Спасательные подразделения Камчатского края были переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В Главном управлении МЧС по Камчатскому краю отметили, что «в связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», передает РИА «Новости».
По информации регионального УГМС, во второй половине ночи 12 января ожидаются очень сильные осадки, метели и ураганные ветры скоростью до 45-50 метров в секунду. Особенно сложная ситуация прогнозируется в Усть-Большерецком районе и на юге Елизовского округа.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся и в течение следующих суток, распространяясь на Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городской округ, Мильковский район и север Елизовского района.
