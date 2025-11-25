Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Стратегия нацполитики: Нужно устранить вред враждебной пропаганды в Новороссии
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны быть устранены последствия антироссийской пропаганды, национализма, неонацизма и религиозной розни, которые там насаждались до воссоединения регионов с Россией, говорится в Стратегии национальной политики до 2036 года.
Документ особо подчеркивает необходимость «принятия дополнительных мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности» и внедрению механизмов функционирования русского языка как государственного. В указе говорится о противодействии неонацизму и попыткам фальсификации истории, передает ТАСС.
Особое внимание в регионах, которые до свободного волеизъявления их населения в 2022 году находились в составе Украины, как отмечается, нужно уделить «устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни».
Для достижения этих целей планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня. Также предусмотрено повышение квалификации преподавателей и работников культуры, которым будет предоставлена методическая поддержка.
Федеральные органы получат обязанность поддерживать регионы в подготовке стратегических и нормативных документов в сфере национальной политики. Согласно стратегии, к 2036 году число участников всероссийских мероприятий из этих регионов должно составить не менее 2,56 млн человек.
«Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – приводит РИА «Новости» текст документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».