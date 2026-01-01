Число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека

Tекст: Вера Басилая

Число погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека, передает RT.

Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это число увеличивается по мере расчистки завалов на месте происшествия.

Сальдо также отметил, что среди жертв трагедии есть дети. По его словам, трагедия унесла жизни целых семей, находившихся в кафе в момент удара.

Губернатор отметил, что в момент атаки в обычном кафе находились более 100 человек, собравшихся на новогодний праздник. Среди присутствующих было много молодежи в возрасте примерно от 20 до 25 лет, некоторые из которых получили ранения, но не обратились за медицинской помощью, самостоятельно извлекая осколки.

Точное количество пострадавших и погибших может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

В больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших в результате удара дронами, среди них двое детей, шестеро в тяжелом состоянии.