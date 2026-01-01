Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека
В Херсонской области продолжают разбирать завалы после удара дрона по кафе, где число жертв уже превысило 24 человека, среди погибших обнаружены дети, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Число погибших в результате удара ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека, передает RT.
Глава региона Владимир Сальдо подчеркнул, что это число увеличивается по мере расчистки завалов на месте происшествия.
Сальдо также отметил, что среди жертв трагедии есть дети. По его словам, трагедия унесла жизни целых семей, находившихся в кафе в момент удара.
Губернатор отметил, что в момент атаки в обычном кафе находились более 100 человек, собравшихся на новогодний праздник. Среди присутствующих было много молодежи в возрасте примерно от 20 до 25 лет, некоторые из которых получили ранения, но не обратились за медицинской помощью, самостоятельно извлекая осколки.
Точное количество пострадавших и погибших может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали. Сальдо допустил причастность британских спецслужб к удару по гостинице в Хорлах.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.
В больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших в результате удара дронами, среди них двое детей, шестеро в тяжелом состоянии.