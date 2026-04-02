Военный эксперт раскрыл значение освобождения Бойково Запорожской области

Марочко раскрыл значение освобождения Бойково Запорожской области

Tекст: Катерина Туманова

После взятия под контроль Бойково в Запорожской области российские войска получили возможность наступать на север, освобождая одновременно территории соседней Донецкой народной республики.

«По моей информации, ситуация у Бойково развивается динамично. Предполагаю, что наши военнослужащие будут дальше продвигаться в северном направлении – вдоль нашей административной границы, как раз на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, выполняя задачу по освобождению сразу двух регионов Российской Федерации», – заявил Марочко ТАСС.

Подразделения вооруженных сил России с освобождением Бойково вышли к административной границе Запорожской области и ДНР. Это позволяет продолжать наступление на новых направлениях.

«С освобождением Бойково в Запорожской области наши военнослужащие вышли на административную границу и сейчас взяли под контроль двухкилометровый ее участок», – отметил он.

Марочко подчеркнул, что динамика событий на этом участке фронта сохраняется высокой, что позволяет рассчитывать на дальнейшее продвижение российских войск и расширение контролируемых территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершила освобождение ЛНР. Также стало известно, что 1 апреля российские войска освободили Верхнюю Писаревку в Харьковской области и запорожское Бойково.