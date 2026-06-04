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Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабагадюкингом»
Захарова назвала жабагадюкингом спор Польши и Украины о прославлении нацизма
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала разногласия Варшавы и Киева и назвала их спор вокруг героизации УПА* (признана в России экстремистской и запрещена) «жабагадюкингом».
Спор между Польшей и Украиной о прославлении нацистов киевскими властями является «жабагадюкингом», сказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Отдельного внимания заслуживает тема жабогадюкинга, которая происходит между официальной Варшавой и Киевом. Вдруг официальная Варшава, польские власти увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, которые убивали поляков во время Второй мировой войны», – заявила Захарова.
Дипломат также задалась вопросом, почему польские власти ранее не замечали экстремистскую символику и литературу националистических батальонов, ставших частью украинской армии, передает РИА «Новости».
Риторика Варшавы изменилась после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России). В ответ на это польский президент Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла – высшей награды Польши.
В докладе российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Киев при поддержке Запада активно продвигает неонацистскую пропаганду и переписывает историю Великой Отечественной войны.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить присвоение части ВСУ имени УПА.
Советник польского президента Якуб Банашек сообщил о подготовке законопроекта о запрете пропаганды украинского национализма.
Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер одобрил идею лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ