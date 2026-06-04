Захарова назвала жабагадюкингом спор Польши и Украины о прославлении нацизма

Tекст: Вера Басилая

Спор между Польшей и Украиной о прославлении нацистов киевскими властями является «жабагадюкингом», сказала официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Отдельного внимания заслуживает тема жабогадюкинга, которая происходит между официальной Варшавой и Киевом. Вдруг официальная Варшава, польские власти увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, которые убивали поляков во время Второй мировой войны», – заявила Захарова.

Дипломат также задалась вопросом, почему польские власти ранее не замечали экстремистскую символику и литературу националистических батальонов, ставших частью украинской армии, передает РИА «Новости».

Риторика Варшавы изменилась после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование в честь героев УПА* (экстремистская организация, запрещенная в России). В ответ на это польский президент Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла – высшей награды Польши.

В докладе российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Киев при поддержке Запада активно продвигает неонацистскую пропаганду и переписывает историю Великой Отечественной войны.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить присвоение части ВСУ имени УПА.

Советник польского президента Якуб Банашек сообщил о подготовке законопроекта о запрете пропаганды украинского национализма.

Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер одобрил идею лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды.