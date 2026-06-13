Война с Ираном принесла США и выгоду, и проблемы

Tекст: Ольга Самофалова

В апреле в США зафиксировали рекордный рост цен на 4,2%. Для сравнения: в декабре 2025 года он составлял 2,7%. Однако президент США Дональд Трамп удивил своим ответом на вопрос о рекордной инфляции. «Знаете, что я действительно люблю? Я люблю инфляцию», – заявил американский президент.

Трамп связывает рост цен исключительно с войной в Иране, которая привела к удорожанию энергоносителей. По его словам, администрация уже принимает меры: секретная военная операция позволила переправить 100 млн баррелей нефти через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявляет, что именно благодаря этим тайным поставкам цены на нефть упали ниже 90 долларов за баррель.

Основным драйвером инфляции в США стал рост цен на топливо. Стоимость бензина подскочила на 40%, а мазута – на 59%. При этом рост заработной платы составил чуть более 3%, что означает снижение покупательной способности домохозяйств на фоне ускоряющейся инфляции.

«Основной фактор скачка общей инфляции в США – это рост цен на нефть, что привело к повышению цен на бензин в марте-мае на 39%, согласно отчету по CPI. Также немного повышенная инфляция в январе-апреле наблюдалась по некоторым продуктам питания, одежде, программному обеспечению, услугам авиаперевозки. Это дало итоговый повышающий эффект не только на общую инфляцию, но и на базовый показатель. Но в целом по основным категориям, за исключением цен на нефть, инфляция в США растет скромно», – говорит Юрий Ичкитидзе, макроэкономист Freedom Global.

По его словам, сам уровень в 4,2% не опасен, но опасны всплески инфляции, потому что если их не гасить, рост становится самоподдерживающим. «В мировой практике идеальным считается уровень инфляции 2%, но это зависит от уровня институциональной инфраструктуры экономики – от развития институтов, конкуренции в ней и рыночного ценообразования, а также от ее инновационной направленности. Для экономик с меньшим уровнем институциональной инфраструктуры целевым уровнем инфляции является уровень 4%», – поясняет собеседник.

Радость Трампа по поводу инфляции эксперт списывает на странное поведение президента США, который, скорее всего, устал отвечать на вопросы журналистов и начинает отшучиваться, пытаясь создать «хорошую мину при плохой игре».

Рост инфляции в США выгоден только нефтепроизводителям. Но рост цен не выгоден ни бизнесу, ни населению, и вряд ли он выгоден и самому правительству США, отмечает Ичкитидзе.

Так, американские производители нарастили в апреле экспорт нефти до рекордных 5,2 млн баррелей в сутки на фоне кризиса на Ближнем Востоке, по данным Kpler. Это более чем на треть выше по сравнению с экспортом в 3,9 млн баррелей в день в феврале до войны с Ираном. Ежедневно в порты США стало приходить по 50-60 больших танкеров, что в два раза больше, чем в прошлом году. Это рекордный уровень экспорта нефти из США вообще с 2017 года, то есть почти за десять лет. Американские компании неплохо на этом зарабатывают, учитывая, что выросли и цены, и объем экспорта.

США за два месяца ближневосточного конфликта заработали почти 28 млрд долларов только на экспорте нефти и почти столько же не экспорте нефтепродуктов.

Так, экспорт нефти в марте принес 10,7 млрд долларов, в апреле – 17,2 млрд долларов, это исторический максимум. На нефтепродуктах заработок вырос в марте до 12,4 млрд долларов, а в апреле составил 14,5 млрд долларов.

Для понимания: до обострения ситуации на Ближнем Востоке среднемесячная цена барреля американской нефти составляла 66,8 доллара, а в апреле она подскочила до 102,2 доллара. Средняя цена барреля нефтепродуктов выросла с 48,5 доллара до конфликта до 68,5 доллара в апреле.

Любопытно, что при таком сильном росте экспорта США практически не нарастили объем собственной добычи: он вырос всего на 0,1%. Как так возможно? Дело в том, что США увеличили импорт среднесернистой и тяжелой нефти, в основном из Канады и Мексики, а экспортируют, наоборот, легкую и нефтепродукты, сделанные из тяжелой нефти. То есть они начали больше перерабатывать нефть, и направлять ее морем в те страны, которые раньше получали ближневосточную нефть.

На другой чаше весов жизнь простых американцев, которая подорожала. «Расходы населения США на бензин – это примерно 2% от суммарных расходов. Рост цен на бензин на 40% привел, по нашим оценкам, к дополнительным расходам на бензин 600-1200 долларов в год на домохозяйство, активно использующее автомобиль.

При среднем уровне доходов 60-120 тыс. долларов в год на домохозяйство это немного, а вот для домохозяйств с меньшим доходом – 30-50 тыс. долларов в год – этот рост затрат очень существенен»,

– отмечает макроэкономист Freedom Global.

Кроме того, выросли цены на авиаперевозки и другие транспортные услуги, в частности, почтовые. То, что потребитель чувствует давление от роста цен на нефть, в статистике заметно через вынужденное замедление роста расходов населения на услуги в марте-апреле, говорит эксперт.

По данным Бюро статистики труда, потребительские цены за пять лет выросли почти на 23%. Майский индекс экономической уверенности Института Гэллапа показал, что американцы не смотрели на вещи столь мрачно с 2022 года: 49% назвали текущие условия пагубными и лишь 34% – удовлетворительными. Только 16% американцев оценили свое положение как отличное или хорошее.

Инфляция из-за удорожания нефти распространяется по всему миру. «Это оказывает влияние на экономики Евросоюза, Великобритании и крупных азиатских экономик – Японии, Китая, Южной Кореи, причем, более болезненное, чем для США. Прежде всего потому, что США в отличие от них являются одной из крупнейших нефтедобывающих стран», – заключает Ичкитидзе.