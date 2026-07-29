Пожар произошел на территории предприятия в Рязани в результате атаки БПЛА

ВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»

Tекст: Вера Басилая

Отечественные подразделения продолжили атаковать порты и морские суда, задействованные в интересах украинских войск, передает Минобороны.

В северо-западной части акватории Черного моря ударные беспилотники успешно атаковали транспортное судно типа «балкер». Этот сухогруз осуществлял доставку военных грузов для неприятеля.

Кроме того, точное попадание зафиксировано на территории порта Николаева. Там в результате огневого воздействия было поражено специализированное килекторное судно.

Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по портовым объектам Одессы, Черноморска и Николаева.

Несколькими днями ранее военные уничтожили сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

До этого российская армия атаковала доставлявшие военные грузы сухогруз и балкер северо-восточнее острова Змеиный.