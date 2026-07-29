Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
Пожар произошел на территории предприятия в Рязани в результате атаки БПЛА
На территории рязанского предприятия произошло возгорание в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО», – сообщил Малков в «Максе».
По его словам, на территории одного из предприятий произошло возгорание, к месту стянуты оперативные службы.
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