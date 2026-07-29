Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.17 комментариев
После атаки дронов на Рязанскую область госпитализированы шесть человек
Шесть человек госпитализировали после атаки беспилотников в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Отбой воздушной тревоги, работа ПВО завершена. В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы», – сообщил глава региона в «Максе».
В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Власти региона также напомнили о действующем запрете на публикацию в социальных сетях фотографий и видеозаписей последствий террористических атак ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории рязанского предприятия произошло возгорание из-за атаки беспилотников.
В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина.