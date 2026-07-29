После атаки дронов на Рязанскую область госпитализированы шесть человек

Tекст: Антон Антонов

«Отбой воздушной тревоги, работа ПВО завершена. В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы», – сообщил глава региона в «Максе».

В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Власти региона также напомнили о действующем запрете на публикацию в социальных сетях фотографий и видеозаписей последствий террористических атак ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории рязанского предприятия произошло возгорание из-за атаки беспилотников.

В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина.

