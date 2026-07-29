Tекст: Алексей Дегтярёв

Речь идет об Александре Кочерге и Евгении Мащенко, которые ушли из жизни 18 и 19 июля соответственно, сказал собеседник РИА «Новости».

Мужчины страдали серьезными недугами. «Двое солдат ВСУ были мобилизованы весной 2026 года и скончались от хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок», – подчеркнул источник.

Кроме того, стало известно о ликвидации командира взвода охраны 134-го батальона оперативного командования «Север» Владимира Горы. Украинский офицер погиб в результате точного удара беспилотника «Герань» по командному пункту в Чернигове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в полевом госпитале в Черниговской области от неизвестной инфекции скончались 26 украинских военнослужащих.

На учебном полигоне в Сумской области из-за издевательств инструкторов погибли более 30 мобилизованных предпенсионного возраста.