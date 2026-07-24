Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.14 комментариев
В Черниговской области 26 боевиков ВСУ умерли от неизвестной болезни
В полевом госпитале 36-й путевосстановительной бригады ВСУ произошла вспышка неизвестной острой инфекции, десятки людей погибли, сообщил источник в российских силовых структурах.
«В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания», – пояснил собеседник РИА «Новости».
Он добавил, что 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области.
Весной в этом регионе зафиксировали регулярные случаи смерти украинских пограничников от хантавируса.
Данная инфекция привела к значительным небоевым потерям среди военнослужащих на передовой.