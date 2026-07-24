Персонал Белого дома сдал телефоны после утечки характеристик самолета Трампа

WSJ: Сотрудники Белого дома сдали телефоны из-за утечки про самолет Трампа

Tекст: Мария Иванова

Работники аппарата Белого дома были вынуждены расстаться с телефонами из-за разбирательства вокруг публикации данных о подаренном американскому лидеру самолете, передает ТАСС.

Американский лидер выразил крайнее недовольство из-за попавшей в сеть информации о причинах замены борта, на котором он покинул недавний саммит НАТО.

По мнению президента, раскрытие технических характеристик самолета представляет серьезную угрозу безопасности. В связи с этим он потребовал регулярно докладывать о ходе расследования инцидента.

До этого ряд журналистов The New York Times получили повестки в суд после выхода материала о недостаточной защищенности нового борта Трампа. Издание охарактеризовало эти требования явиться перед большим жюри как «необычайное усиление попыток президента Трампа запугать» прессу.

Ранее глава государства рассказал репортерам, что его новый самолет, подаренный катарской королевской семьей в прошлом году, вскоре получит дополнительные системы защиты. На эту модернизацию уйдет около месяца. Решение о смене борта было принято после получения от Израиля разведданных о возможной угрозе покушения со стороны Ирана на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель обсудил с чиновниками Белого дома инцидент с утечкой секретной информации.

Авторы статьи об уязвимостях президентского борта получили повестки в суд.

Отмечалось, что подаренный Катаром лайнер уступает старому самолету по уровню технического оснащения.