Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.0 комментариев
Следователи возбудили дело о теракте после атаки дронов на Ленобласть
Правоохранительные органы начали расследование из-за удара украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре, в результате которого пострадали три человека.
Уголовное производство начато по факту удара беспилотников по территории Ленинградской области, сообщили в Следственном комитете в пятницу.
Уголовное дело завели по статье о террористическом акте, указали в СК, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, при пожаре на складах компании Wildberries в Ленинградской области пострадали три человека.
Из-за попадания украинского беспилотника обрушился склад птицефабрики «Северная».
Всего за минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 59 вражеских дронов.